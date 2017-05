Eliminarea timbrului de mediu a urcat numarul de inmatriculari de autoturisme cu 74,4%

Eliminarea timbrului de mediu incepand de la 1 februarie a generat o crestere considerabila a numarului de inmatriculari de autoturisme in primul trimestru din acest an (comparativ cu trimestrul similar din anul 2016): 74,4%. Mai exact in primele 3 luni ale anului au fost inmatriculate in Rmania peste 152.000 de vehicule rutiere destinate transportului de persoane, dintre care peste 150.000 de autoturisme, 643 autobuzeci circa 1200 de mopede si motociclete. In trimestrul I 2017 comparativ cu acelasi trimestru din anul anterior inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 3,6%, mai arata datele INS.Singurele segmente care au scazut in primul trimestru au fost cele ale autotractoarelor si remorcilor, cu o pondere mica in totalul inmatricularilor, remarca News.ro. Segmentul mopedelor si motocicletelor a crescut cu 4,4% in primul trimestru, iar inmatricularile de autovehicule de autobuze si microbuze au crescut cu 2,6%.Inmatricularile de autovehicule de transport marfa au urcat in primul trimestru cu 3,6%, la 26.808 unitati.Datele publicate de INS includ inmatricularile cumulate de masini noi si second-hand, fara a exista detalii legate de ponderea masinilor noi sau de ocazie in totalul inmatricularilor.Insa potrivit unor date anterioare publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in primul trimestru, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 27,5% fata de aceeasi perioada din 2016, la 22.276 unitati, al doilea avans din Uniunea Europeana.De asemenea, in primul trimestru au fost inmatriculate in Romania 128.123 de autoturisme second hand, in crestere cu 98% fata de primele trei luni din 2016, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), ceea ce inseamna ca 85% din autoturismele inmatricultate in primele trei luni au fost uzate.Principala cauza a cresterii puternice a inmatricularilor de autoturisme second hand este eliminarea timbrului de mediu de la 1 februarie 2017.In 2016, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 17%, la 94.924 de unitati. Anul de varf pentru inmatricularile de autoturisme noi in Romania a fost 2007, cu 312.589 inmatriculari.