BNR mentine dobanda cheie dar reduce rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta la 8% pe an

In sedinta din 5 mai 2017 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale institutiilor de credit la nivelul de 8% de la 10% incepand cu perioada de aplicare 24 mai -23 iunie 2017. Rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei se mentine la nivelul de 8%. BNR a mai hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an precum si gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar.