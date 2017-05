Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede realizarea unor comparatii intre banci, pentru o informare mai buna a clientilor

Un document de informare cu privire la comisioane si glosar - pentru a ajuta consumatorii sa compare cu usurinta comisioanele aferente conturilor de plati din piata interna in ansamblu, prestatorii de servicii de plata vor pune la dispozitia consumatorilor un document de informare cu privire la comisioane care sa prezinte comisioanele aferente tuturor serviciilor cuprinse in lista celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plati la nivel national.

Situatia comisioanelor suportate- prestatorii de servicii de plata vor informa consumatorii gratuit si cel putin o data pe an cu privire la toate comisioanele percepute pentru contul lor de plati, inclusiv, daca este cazul, rata dobanzii pentru descoperitul de cont si rata dobanzii creditoare.

O pagina web de comparare a comisioanelor- pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a obtine informatii impartiale cu privire la comisioanele percepute si ratele dobanzii aplicate in legatura cu conturile de plati, este necesara asigurarea existentei cel putin a unui site internet de comparare independent din punct de vedere operational de prestatorii de servicii de plata. Site-urile internet de comparare pot fi administrate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau de asociatii de consumatori luate in evidenta de ANPC care desfasoara activitati in domeniul protectiei consumatorilor.

Schimbarea conturilor- se prevede o procedura clara, rapida si sigura prin care prestatorii de servicii de plata vor schimba conturile de plati, inclusiv conturile de plati cu servicii de baza.

Accesul la conturile de plati cu servicii de baza ¬ atunci cand solicita sau acceseaza un cont de plati, consumatorii rezidenti in mod legal in Uniune nu fac obiectul discriminarii de catre institutiile de credit din motive de nationalitate sau loc de resedinta sau din alte motive, dupa cum se prevede la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Conditiile aplicabile detinerii unui cont de plati cu servicii de baza nu trebuie sa fie discriminatorii.



Proiectul de lege se va aplica acelor conturi de plati prin care consumatorii pot cel putin sa depuna fonduri intr-un cont de plati, sa retraga numerar dintr-un cont de plati si sa execute, respectiv sa primeasca operatiuni de plata, inclusiv transferuri de credit catre si de la terti.Actul normativ stipuleaza obligativitatea stabilirii unei liste a celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plati. Lista va cuprinde termenii si definitiile pentru fiecare dintre serviciile identificate, utilizandu-se un singur termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea unei terminologii standardizate de catre prestatorii de servicii de plata, astfel incat consumatorii sa inteleaga si sa compare comisioanele percepute.Lista va cuprinde cel putin 10 si cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui comision, servicii oferite cel putin de un prestator de servicii de plata la nivel national, va integra terminologia standardizata la nivelul Uniunii Europene si va fi adoptata prin hotarare a Guvernului.Actul normativ transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2014/92/UE, continand aspecte referitoare la transparenta si compatibilitatea comisioanelor percepute consumatorilor pentru conturile de plati detinute de acestia, la schimbarea conturilor de plati, la facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi de plati, precum si la deschiderea si utilizarea conturilor de plati cu servicii de baza.Potrivit actului normativ, ANPC este autoritate nationala competenta abilitata sa asigure aplicarea si respectarea actului normativ. ANPC coopereaza cu Banca Nationala a Romaniei ori de cate ori este necesar pentru a se respecta prevederile legii, inclusiv in vederea cooperarii cu Autoritatea Bancara Europeana.De asemenea, proiectul de lege cuprinde dispozitii referitoare la contraventii si sanctiuni, stabilind ca reprezentantii imputerniciti ai ANPC sunt cei care constata contraventiile si aplica sanctiunile, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.Aspectele referitoare la comparabilitatea comisoanelor aferente unui cont de plati si la schimbarea conturilor se aplica prestatorilor de servicii de plata, iar aspectele referitoare la asigurarea accesului la conturile de plati se aplica institutiilor de credit.