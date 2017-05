Optimism printre investitori dupa victoria lui Macron: Euro a atins maximul ultimelor sase luni fata de dolar, bursele merg pe verde

Victoria lui Macron i-a linistit atat pe investitori, nervosi din cauza riscului unui nou val de populism dupa votul britanic pentru parasirea Uniunii Europene si alegerea lui Donald Trump ca presedinte al Statelor Unite - niciunul dintre acestea nefiind anticipate de sondaje.Actiunile europene par pregatite sa aiba o dschidere pozitiva, "pariorii" financiari sugerand o crestere de 0,9% a CAC-ului francez, un avans de 0,8% al germanului DAX si un castig de 0,4% al indicelui FTSE de pe bursa britanica, potrivit Reuters."Uitandu-ne inainte catre sfarsitul lunii, par sa fie mai putini factori de risc. 'Sell in may' (and go away - vinde in mai si iesi din piata) s-ar putea sa nu se intample anul acesta", spune Hirokazu Kabeya, sef pentru strategii globale la Daiwa Securities.Moneda europeana a mai pierdut apoi din avans, unii participanti din piata vorbind despre incertitudini in privinta capacitatii Republicii in Mars a lui Macron de a obtine o majoritate parlamentara la alegerile din iunie."Ne asteptam ca interesul sa se mute catre alegerile legislative franceze din iunie. Acestea vor fi cruciale pentru a determina capacitatea lui Macron de a-si implementa programul economic, care include reforme ale pietei muncii care va face ca afacerile din franta sa angajeze si sa concedieze mai usor muncitori", spun analistii BlackRock intr-o nota catre investitori.Chiar si in aceste conditii, usurarea resimtita in pietele financiare dupa victoria candidatului de centru in fata lui Marine Le Pen a fost palpabila.Euro a urcat si pana la 1,1024 dolari, cel mai inalt nivel din ultima jumatate de an, inainte sa se retraga la 1,0984 dolari."Incertitudinea a fost redusa de la inceput, asa ca au loc unele tranzactii de tipul cumpara-pe-zvon-vinde-pe-stire. Dar, din punct de vedere al fundamentelor nu vad vreo schimbare in trendul pozitiv al euro", spune Kazushige Kaida, sef pentru tranzactii cu valute la State Street din Tokyo.Anterior, moneda comuna din blocul comunitar a atins maximul ultimului an de 124,58 yeni si un maxim al ultimelor cinci luni de 1,08865 franci elvetieni.O diminuare a aversiunii la risc a ajutat dolarul sa urce la 113,14 yeni, cel mai inalt nivel din ultimele sapte saptamani.Indicele MSCI al actiunilor de pe bursele din zona Asia-Pacific (cu exceptia Japoniei) a crescut cu 0,8%, intrerupand seria de trei zile de evolutii "pe rosu".Nikkei-ul japonez a castigat 2,3 procente si a ajuns la maximul ultimului an si jumatate dupa un o pauza de cinci zile pentru sarbatoarea Saptamanii Aurii.Indicele Standard&Poor's mini futures a crescut cu 0,2% si a ajuns la un maxim istoric de 2.403,75 la inceputul sedintei de tranzactionare, pierzand apoi avansul si consemnand o inchidere plata."Riscurile politice din europa au fost considerate o tema majora din piete anul acesta. Dar olandezul Wilders (liderul partidului anti-european) a pierdut in martie. Acum s-a rezolvat si problema alegerilor franceze", spune Norihiro Fujito, strateg senior pentru investitii la Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities."Iar in Germania crestin-democratii de la guvernare isi revin.", a adaugat el.Conservatorii Angelei Merkel au obtinut duminica o victorie importanta in landul german nordic Schleswig-Holstein, majorandu-si sansele de a castiga alegerile nationale ce vor avea loc in septembrie.