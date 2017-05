Clarificarile ministrului Finantelor: In privinta impozitarii contractelor part-time, ne referim doar la cele care sunt UNICA sursa de venit. Nu luam in calcul al doilea sau al treilea job/Masura va functiona doar anul acesta si nu de la 1 iunie, ci de la 1 iulie

"Masura se adreseazacontractelor part-time care suntsursa de venit. Si fara sa afecteze in vreun fel drepturile angajatului, pentru ca acesta e si asa "pedepsit" de angajator, care ii poate spune ca daca nu accepta cele doua ore de contract, isi poate gasi alt angajat. Masura va functiona doar anul acesta", a declarat luni, intr-o discutie cu reporterul HotNews ministrul Finanitelor, Viorel Stefan. Reamintim ca in Programul de Convergenta se mentioneaza: "Introducerea obligatiei de plata de la data de 1 iunie 2017 a contributiilor datorate de angajatori la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru salariatii cu timp partial de munca cu salariul sau cu venituri realizate sub nivelul de 1450 lei si care nu desfasoara in acelasi timp si o activitate salariala cu norma intreaga". In plus, nu va fi 1 iunie, ci 1 iulie.Aici problema este asa: se foloseste uneori contractul acesta de part-time pentru a plati la gri. Iar datele primite de la ITM ca avem circa 360.000 de contracte part-time ca unica sursa de venit. Nu luam in calcul al doilea, al treilea sau al patrulea job. Iar ca sa verifici fiecare asemenea caz nu ai cum, ca sa vezi de pilda daca nu cumva mai ia niste bani in mana la plic. Dar putem face altceva.: Sa-l obligam pe angajator ca indiferent de cui ii face contractul, sa achite pentru angajat contributiile de pensii si de sanatate, care sa se calculeze la salariul minim pe economie.. Si fara sa afecteze in vreun fel drepturile angajatului, pentru ca acesta e si asa "pedepsit" de angajator, care ii poate spune ca daca nu accepta cele doua ore de contract, isi poate gasi alt angajat. Fara sa ii pun angajatului obligatia de a-si plati cota; el ramanand la nivelul venitului realizat. Doar ca angajatorul va plati cota la nivelul salariului minim pe economie. Masura va functiona doar anul acesta.Pentru angajat va fi mai bine pentru ca va avea si el contributii mai bune la pensie. Asta este o categorie de angajati. O alta categorie e formata din alte circa 360.000 de contracte incheiate pe minim pe economie, dar unde in realitate se realizeaza venituri de circa 700 de lei. Cum fac asta, nu stiu; le taie orele, il ponteaza mai putin, habar n-am. E treaba patronului cum il plateste. Dar cand vorbim de contributia angajatorului la pensii, normal e sa platesti la suma din contract.Nu, cred ca de la 1 iulie. Desi o discutam din martie, nu cred ca 1 iunie este fezabila, ci mai degraba 1 iulie.E un lucru interesant si nu e inventia noastra, sa stiti. E a italienilor, care acum o extind intrucat a avut mare succes la ei. Prima etapa la italieni a fost aplicarea ideii la institutiile publice.Practic, la fiecare factura platita de catre o institutie publica, plata sa se faca splitat: netul la furnizor/prestator, iar TVA in contul furnizorului la Fisc. Altfel spus, decontul lunar de TVA il fac cu bani in buzunarul Fiscului nu cu banii in buzunarul lui. Mut exigibilitatea de la emitere la incasare si fac match-uirea cu banii la mine, nu la el.Italienii au estimat o imbunatatire a colectarii cu un milliard de euro. Cand au tras linie, au observat ca si-au imbunatatit colectarea cu 2,8 miliarde de euro. Desigur, a contat si faptul ca nu s-au mai putut sifona banii prin firme fantoma. Asa ca vrem sa o introducem si noi de la 1 iulie, milimetru cu milimetru dupa modelul lor. Dealtfel, chiar zilele urmatoare va pleca la italieni o echipa formata din oameni din ANAF, din Trezorerie, de la noi din Minister ca sa ia se familiarizeze cu detaliile acestui model, ca sa-l aplicam si noi cat mai degraba.Dupa aceasta etapa, probabil vom largi aplicarea ei spre sectoarele concurentiale, pe domenii de activitate. Vedem in ce sectoare e evaziunea mai ridicata si mergem cu acest sistem acolo. Nu incalcam nicio directive europeana, ideea e verificata cu success, de ce sa nu aplicam si la noi ideile bune?Fondul Suveran este la Ministerul Economiei. Ca si concept, ca draft de act constitutiv, ca reguli de functionare- toate acestea sunt creionate. Va fi total autonom, toate creteriile de independent sa fie indeplinite, astfel ca sa nu existe obectii de la institutiile europene, cum e Eurostat, si sa fie pus in buget. Ca daca il tinem legat de buget, intra la deficit.Ordonanta 64 spune ca nu poate fi mai putin de 50%. Dar prin Memorandum, Guvernul a aprobat mandatul prin care membrii AGA sa poata vota astfel incat sa dea anul acesta 90% din dividende. La anul, prin Memorandum, se va stabili noile mandate cu care vor merge acolo membrii AGA. Mandatul acela va fi sub rezerva ca unii au planuri de investitii au nevoie de bani si atunci, doar in anumite cazuri si in urma unei analize prealabile¬Daca ajungem sa lasam unele companii sa isi puna depoarte ca sa aiba din ce cumpara titlur de stat, ar fi chiar caraghios. Adica eu nu le iau banii sip e urma ma duc la ei ca sa ma imprumut din banii mei...ar fi aiurea...