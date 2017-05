Incurajat de victoria lui Macron, Parisul isi inteteste eforturile de a aduce marile banci care vor pleca din Londra dupa Brexit

Decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a declansat o concurenta puternica intre alte centre financiare europene, intre care se numara Paris, Frankfurt, Dublin si Luxemburg, pentru a atrage banci si companii financiare care vor sa isi asigure in continuare accesul la piata unica europeana.Deocamdata, bancherii au fost sceptici ca Franta poate atrage o parte importanta a industriei financiare, din cauza costurilor ridicate cu forta de munca si modificarile frecvente ale sistemului fiscal."Victoria lui Macron este un semn ca Franta este pe care sa implementeze mai multe reforme structurale de care are nevoie", a declarat Bresson, estimand ca Parisul poate atrage 20.000 de lucratori din Marea Britanie.In opinia sa, Macron va face o misiune personala din convingerea bancilor internationale si investitorii de beneficiile Parisului.Noul presedinte a promis reformarea pietei muncii si simplificarea sistemului fiscal si a sistemului de pensii si eliminarea unor reglementari care impiedica inovatia. Exista insa incertitudini legate de ritmul reformelor, care ar putea dura luni sau chiar ani de zile.O delegatie a Paris Europlace, impreuna cu Christian Noyer, fost guvernator al bancii centrale franceze, va merge in Statele Unite pe 22-23 mai, pentru a convinge industria financiara sa aleaga Parisul ca baza europeana.Europlace a organizat deja 100 de intalniri cu banci internationale mari si companii de administrare a activelor, de investitii, asigurari si de servicii financiare online, la Londra, New York, Shanghai si Tokyo."Multe banci au asteptat rezultatele alegerilor inainte de a lua o decizie, iar alegerea lui Macron va impulsiona alegerea Parisului", a spus Bresson.