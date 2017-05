​In cautarea sutei de mii de noi joburi. Cele mai multe contracte de munca noi s-au incheiat in constructii, transporturi de marfa si servicii de paza.

1. Care este numarul contractelor de munca incheiate pe perioada nedeterminata , la 31 martie 2017 si 31 decembrie 2016?

Data Contracte active durata nedeterminata 01/01/2017 5.772.712 1/04/2017 5.813.935

determinata

Data Contracte active durata determinata 01/01/2017 451.383 01/04/2017 472.872

3. Cate contracte de munca cu norma intreaga existau la 31 martie 2017 si respectiv 31 decembrie 2016?

Data Contracte active cu norma intreaga 01/01/2017 5.094.033 01/04/2017 5.142.915

4. Care este sectorul de activitate unde s-a inregistrat cel mai mare numar de contracte de munca noi?

Cod CAEN Denumire CAEN Numar contracte 4120 LUCRARI DE CONSTRUCTII A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE 76.494 4941 TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI 44.409 8010 ACTIVITATI DE PROTECTIE SI GARDA 41.443 4711 COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE NESPECIALIZATE, CU VANZARE PREDOMINANTA DE PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI SI TUTUN 40.344 5610 RESTAURANTE 39.503 7820 ACTIVITATI DE CONTRACTARE, PE BAZE TEMPORARE, A PERSONALULUI 32.921 8610 ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA 15.100 1413 FABRICAREA ALTOR ARTICOLE DE IMBRACAMINTE (EXCLUSIV LENJERIA DE CORP) 14.925 2931 FABRICAREA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE PENTRU AUTOVEHICULE SI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE 14.677 1071 FABRICAREA PAINII; FABRICAREA PRAJITURILOR SI A PRODUSELOR PROASPETE DE PATISERIE 13.552

5. Care considerati ca ar putea fi explicatia faptului ca in timp ce economia a generat o 100.000 de noi locuri de munca, INS transmite ca in februarie (cele mai recente date) numarul somerilor a crescut?

AN Ian. Febr. 2008 4.2 4.2 2009 4.9 5.3 2010 8.12 8.36 2011 6.83 6.67 2012 5.37 5.37 2013 5.66 5.63 2014 5.85 5.84 2015 5.54 5.60 2016 4.90 4.87 2017 4.80 4.71

"Guvernul PSD- ALDE se apropie de cifra de 100.000 noi locuri de munca", anunta in urma cu circa o saptamana ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. HotNews a solicitat Ministerului detalii cu privire la tipul activitatilor economice in care s-au creat aceste locuri de munca precum si amanunte legate de numarul contractelor pe perioada determinata/nedeterminata samd. Uitandu-ne peste cifrele transmise de Ministerul Muncii, vedem desigur si locuri de munca noi, dar probabil si multe joburi numarate ca fiind noi, desi ele reprezinta locuri de munca care existau, dar acum au fost aduse in legalitate, ceea ce pentru economie e un castig. Si spunem asta intrucat primele trei sectoare din economie care au generat cele mai multe contracte noi sunt si printre cele cu risc de evaziune ridicat: constructii,transporturi de marfa si activitati de protectie si paza.Informatile transmise au fost extrase de Inspectia Muncii din baza de date privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor in format electronic, conform datelor transmise de angajatori, mai arata reprezntantii Ministerului Muncii in raspunsul la solicitarea HotNews.roIntrebarile HotNews.ro:Raspunsul Ministerului Muncii:"Rezulta o crestere de 41.223 contracte noi active de munca pe durata nedeterminata", mai precizeaza reprezentantii Ministerului."Rezulta o crestere de 21.489 contracte noi active de munca pe durata determinata", mai spun reprezentantii Ministerului Muncii"Rezulta o crestere de 48.882 contracte noi active de munca cu norma intreaga. In acelasi timp, daca comparam numarul contractelor inregistrate la data de 01.01.2017 cu cel inregistrat in data de 1 mai 2017, cand erau inscrise in Registru 5.164.737 contracte de munca cu norma intreaga, rezulta o crestere fata de inceputul anului cu 70.704 contracte noi", mai spun oficialii ministerului de resort.Top 10 domenii de activitate (la nivel de grupe) in functie de numarul contractelor de munca noi incheiate in perioada 1 ianuarie 2017- prezent:"Inspectia Muncii gestioneaza, prin Registrul General de Evidenta a Salariatilor in format electronic, salariatii tuturor angajatorilor din Romania, angajati cu contract individual de munca in baza Codului muncii. Acesta nu contine date privind functionarii publici, militarii sau personalul din justitie", se mai precizeaza in raspunsul transmis HotNews.roPotrivit informatiilor primite de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), exista diferente intre rata somajului calculata de INS si cea a ANOFM pentru ca cele doua seturi de indicatori statistici (somajul lunar in sens BIM - calculat de INS si somajul inregistrat - calculat de ANOFM) nu sunt identice sau comparabile, sursele de date, metodele de masurare, conceptele, definitiile si sfera de cuprindere fiind diferite.Concret, somerii in sens BIM, luati in calcul de INS, sunt cei definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii (BIM), adica persoanele in varsta de 15 - 74 ani, care indeplinesc simultan 3 conditii:- nu au un loc de munca;- sunt disponibile sa inceapa lucrul in urmatoarele doua saptamani;- s-au aflat in cautare activa a unui loc de munca, oricand in decursul ultimelor patru saptamani.Populatia activa totala cuprinde toate persoanele care furnizeaza forta de munca disponibila pentru productia de bunuri si servicii in perioada de referinta (saptamana care precede interviul), incluzand populatia ocupata si somerii definiti conform BIM.Acesti indicatori sunt obtinuti din ancheta asupra fortei de munca in gospodarii, efectuata de INS cu periodicitate trimestriala si anuala (ca medie aritmetica a trimestrelor), la nivel de tara si regiune de dezvoltare. Acest indicator se calculeaza de catre INS.In schimb, ANOFM calculeaza rata somajului inregistrat, pentru fiecare luna calendaristica, la nivel de tara, judet si localitate, conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, somerii inregistrati, conform Legii nr. 76/2002, sunt persoanele care:- sunt in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;- starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice le fac apte pentru prestarea unei munci; sunt disponibile sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare;- nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca,( in prezent valoarea acestuia este de 500 lei);- sunt disponibile sa inceapa lucru in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;In acelasi timp, la o comparatie a ratelor "somajului inregistrat" in primele doua luni din ultimii 10 ani, se observa ca o rata mai mica a somajului s-a inregistrat doar in anul 2008, dupa cum reiese din tabelul de mai josANOFM informeaza, de asemenea, ca in urma implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca