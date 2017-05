Salariul mediu net din martie 2017 a fost de 2342 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 106 lei

cu 40,9% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv cu 24,8% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului;

intre 10,5% si 18,5% in fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, fabricarea produselor din tutun, industria metalurgica, activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, fabricarea altor mijloace de transport, activitati de servicii anexe extractiei;

intre 6,5% si 9,5% in fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a, extractia minereurilor metalifere, transporturi pe apa, tranzactii imobiliare, activitati profesionale, stiintifice si tehnice, comert cu ridicata si cu amanuntul (inclusiv repararea autovehiculelor si motocicletelor), fabricarea substantelor si a produselor chimice;

intre 5,0% si 6,5% in fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor textile, captarea, tratarea si distributia apei, alte activitati industriale n.c.a., colectarea si epurarea apelor uzate, industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii), extractia carbunelui superior si inferior.

In luna martie 2017, salariul mediu net a fost de 2342 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 106 lei (+4,7%), au transmis marti oficialii Institutului National de Statistica. Cele mai mari salariii nete s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (5880 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1369 lei). In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (+4,9%) ca urmare a acordarii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv in sanatate si asistenta sociala (+1,1%) si in administratia publica (+0,2%), se mai precizeaza in comunicatul INS.Comparativ cu luna martie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,2%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 114,0%.In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: