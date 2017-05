Mitroi, PwC Romania: Incepand din aceasta toamna, Romania va aplica standardul comun de raportare, ceea ce inseamna practic demararea schimbului automat de informatii fiscale si financiare

"Incepand din aceasta toamna, Romania va aplica standardul comun de raportare, ceea ce inseamna practic demararea schimbului automat de informatii fiscale si financiare. Companiile cu conturi de peste 250.000 de dolari si persoanele fizice cu peste un milion de dolari in conturi din afara tarii vor fi automat rportati la ANAF. Pentru Romania, incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor ar putea fi una dintre solutiile cresterii veniturilor bugetare,a spus marti Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania, in cadrul conferintei PwC - "Schimbarea paradigmei impozitarii persoanelor fizice din Romania".In cadrul evenimentului, s-a discutat pe larg si despre propunerea de modificare a sistemului de impozitare a persoanelor fizice, prin introducerea impozitului pe gospodarie."Incepand din toamna acestui an se va implementa standardul comun de raportare, ceea ce inseamna practic demararea schimbului automat de informatii fiscale si financiare intre mai multe state din intreaga lume, printre care si Romania. In acest context, ar fi de dorit ca Romania sa ia in calcul introducerea unui program de conformare voluntara, care sa incurajeze contribuabilii sa-si declare in mod transparent detinerile din afara tarii. Un astfel de program a fost adoptat de exemplu de Marea Britanie anul trecut. Programul "Requirement to correct" ofera contribuabililor britanici ultima sansa de a-si declara activele detinute in strainatate pana cel mai tarziu in septembrie 2018, dupa care acestia, daca nu declara, vor suporta rigorile legii, in caz ca sunt identificati", a declarat Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania.Programe de conformare voluntara au fost implementate in ultimii ani in 21 de state membre ale Uniunii Europene, printre care si tari din regiunea Europei Centrale si de Est precum Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia sau Slovenia. In multe cazuri, aceste initiative prevad anularea totala sau partiala a penalitatilor datorate de contribuabili si iertarea de acuzatii penale. De asemenea, potrivit informatiilor OECD, alte 23 de state din afara Uniunii Europene au introdus programe de conformare voluntara, precum Statele Unite, Canada, Japonia, Elvetia sau Australia.Sumele recuperate in urma acestor initiative sunt impresionante in anumite cazuri. Spre exemplu, Statele Unite au colectat 10 miliarde de dolari intre 2009 si 2015, Marea Britanie - 610 milioane de lire sterline intre 2007 si 2016, Olanda - 235 milioane de Euro numai in 2013."In acelasi timp, pentru cresterea gradului de colectare a veniturilor bugetare se pot avea in vedere si oportunitatile oferite de tehnologie, cum ar fi integrarea bazelor de date ale administratiei publice, precum si implementarea programului de conectare a caselor de marcat la serverele ANAF, pentru asigurarea deplinei trasabilitati a tranzactiilor. Totodata, exista si alte masuri care pot duce la simplificarea procedurilor de declarare de catre contribuabili, spre exemplu prin implementarea unui sistem informatic performant, asa cum a procedat Polonia", a adaugat Mihaela Mitroi.In ceea ce priveste intentia introducerii impozitului pe gospodarie, specialistii PwC au atras atentia in special asupra riscurilor asociate renuntarii la sistemul retinerii la sursa."Trebuie spus ca in toate statele membre UE, impozitul pe salarii se retine la sursa de catre angajatori. Acelasi sistem exista si in Statele Unite pentru veniturile din salarii si pensii. Trecerea de la sistemul retinerii la sursa la un sistem de declarare anuala a veniturilor presupune o schimbare profunda de mentalitate si de proceduri fiscale, atat pentru contribuabili, care vor trebui sa calculeze pe tot parcursul anului cat anume din venituri pot cheltui si cat trebuie sa pastreze pentru plata impozitului anului, dar si pentru autoritatile fiscale, care vor fi puse in fata unui efort administrativ considerabil pentru a gestiona volumul ridicat de informatii presupus de noul sistem", a mai precizat Mihaela Mitroi.In 18 tari din Uniunea Europeana nu exista conceptul de unitate familiala pentru scopuri fiscale, iar acolo unde este definita clar in legislatie in general ramane la latitudinea contribuabililor daca se inregistreaza in scopuri fiscale individual sau la nivel de familie. La fel si in Statele Unite, contribuabilii pot alege modul in care se inregistreaza pentru scopuri fiscale, individual sau ca familie."Trecerea la noul sistem de impozitare va presupune cateva provocari majore din punct de vedere al procedurii fiscale, incepand chiar cu necesitatea definirii foarte clare a termenului de gospodarie, inexistent pana acum in legislatia civila din Romania si cu stabilirea corespunzatoare a regimului sau juridic. De asemenea, va trebui lamurit cum va functiona sistemul propus de angajare a catorva mii de consultanti fiscali platiti de stat, dar care sa fie in slujba contribuabililor, mai ales fata de inerentul conflict de interese care poate sa apara, inclusiv prin raportare la modul de alocare a raspunderii fiscale intre aceste doua categorii de persoane. In fine, ramane de vazut cum intentioneaza statul sa verifice aplicarea in practica a noului sistem de impozitare, care implica aparitia unui numar semnificativ mai mare de subiecte impozabile care, in mod normal, ar trebui supuse controlului fiscal, date fiind limitele curente de ordin administrativ ale activitatii de inspectie fiscala", a declarat la randul sau Dan Dascalu, Partener, D&B David si Baias.