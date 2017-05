Fiscul a depistat peste 119,5 milioane de lei nedeclarati de romani. Cu acestia, fie se creditau firmele, fie se faceau achizitii imobiliare Serban, ANAF: Unii ne spuneau ca pur si simplu au gasit bani in casa sau in curte, cu ocazia unor sapaturi

"In perioada 2016-aprilie 2017 am avut 56 de verificari incheiate, atat ale situatiei fiscale personale cat si inspectii fiscale partiale, in urma carora am constatat venituri nedeclarate de 119,5 milioane de lei. Pentru aceste venituri am calculat un impzit suplimentar de 19,1 milioane si penalitati si dobanzi de 7,7 milioane de lei. Am incasat efectiv 4,2 milioane de lei. Se afla in curs 245 verificari ale situatiei fiscale personale si 41 verificari prealabile, cele mai multe dintre ele urmand sa le finalizam in acest an", a declarat marti Eugen Serban, directorul Directiei de Verificari Fiscale la o conferinta organizata de PwC Romania."In privinta acestor diferente, ele provin in principal din creditari de societati si achizitii de imobile, acestea facandu-se cu bani cash, a mai spus Serban. Cand i-am intrebat de unde au avut acei bani, cei mai multi au declarat imprumuturi de la persoane fizice, fara a se putea dovedi in vreun fel un transfer banesc. Erau pur si simplu niste binefacatori care le-au pus banii in mana fara pretentii de a-i rambursa. O alta justificare a fost ca banii ii au din economii anterioare, fara sa probeze acest lucru. In fine, unii au spus ca pur si simplu au gasit bani in casa sau in curte, cu ocazia unor sapaturi",a mai spus marti Eugen Serban.Din cele 119,5 milioane de lei nedeclarati, peste 44 de milioane provin de la 4 persoane, oameni de afaceri, a mai adaugat Serban. Potrivit acestuia, cele 56 de persoane fizice verificate in 2016- aprilie 2017 au inclus si oameni de afaceri si persoane din sectorul public. "Pe oamenii de afaceri ii gasim din zona comertului cu produse accizabile si in constructii cu preponderenta. Dar nu exista un profil tipic al lor", a adaugat directorul Directiei de Verificari Fiscale.Din grupul tinta pe care ANAF s-a concentrat initial faceau parte circa 300 de familii de romani (circa 400 de persoane fizice), iar numarul inspectorilor alocati controalelor este de 120. "Am considerat necesar sa demaram alt program, de aceeasi natura, pentru in jur de 4.800 de persoane, altele decat cele 400 din grupul tinta, program care sa vizeze nu doar controlul fiscal, cat si utilizarea altor instrumente si tratamente de crestere a conformarii voluntare", a mai spus SerbanGelu Stefan Diaconu, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, anunta in martie 2014 intr-un interviu pentru HotNews.ro ca din verificarile de pana la acel moment a 26 de posesori de mari averi au rezultat 11 cazuri care vor fi supuse inspectiei fiscale. In cele 11 cazuri ar fi o diferenta de venit de 30 de milioane de euro.