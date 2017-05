ANALIZA ​Impozitul pe gospodarie in cateva intrebari si raspunsuri. Cum functioneaza acest sistem in Europa si in lume? Este ANAF pregatit pentru o asemenea revolutie fiscala? Vezi cateva exemple de calcul al acestui impozit

Dar cum e in America?

Este sistemul gospodariei unul obligatoriu sau e facultativ?

Persoanele fizice rezidente dar fara domiciliul in Romania pot forma o gospodarie?

Contribuabili sunt doar reprezentantii gospodariei? Si ceilalti membri?

Eliminarea multor venituri din categoria celor neimpozabile si introducere unui impozit nou de 3% pentru anumite categorii de venituri (pana acum neimpozabile) peste 100.000 euro

Venituri din activ independente : eliminarea sistemului real, a platilor anticipate trimestriale, a retinerilor la sursa pentru cei cu drepturi de proprietate intelectuala si a impozitarii sub forma normelor de venit pentru anumite categorii ;

Veniturile din salarii - eliminarea retinerilor la sursa, a directionarii 2% din impozitul datorat ;

Venituri din chirii - eliminarea sistemului real, a platilor anticipate trimestriale si reducerea cotei forfetare de la 40% la 20%; eliminarea retinerii la sursa pentru veniturile din arenda. Cei cu inchirieri in scop turistic raman pe norme de venit => cum se face impunerea , ce se declara in VG?

Venituri din investitii - dividendele sunt scutite de impozit (atentie ! nu sunt explicit eliminate din VG); eliminarea retinerii la sursa pentru dobanzi, dividende, venituri din lichidare personae juridice,

Venituri pensii - eliminarea venitului lunar neimpozabil (in prezent 2.000 lei) si a retinerii la sursa ;

Veniturile agricole - impunerea doar pe baza de norme de venit cu obligatia de declarare a contribuabilului pana pe 25 mai a anului in curs => cum se face impunerea, ce se declara in VG ?

Venituri din premii - eliminarea plafonului neimpozabile de 600 lei, respectiv 66.750 pentru jocuri de noroc (tip cazinou) si a retinerilor la sursa ;

Venituri din transfer proprietati imobiliare - raman cu retinere la sursa de catre notar

Venituri din alte surse ¬se elimina retinerea la sursa cu exceptia celor cu sursa neidentificata ;

Pentru lipsa absentelor copiilor este necesara o dovada ?

Reprezentatul gospodariei raspunde de declarare si plata impozitului pentru toata gospodaria



Sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activitati dependente desfasurate la bordul navelor in apele internationale. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere; neimpozabil neimpozabil

costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;

Veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operatiunile de tip repo si reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piata/locul de tranzactionare unde are loc operatiunea; neimpozabil neimpozabil

transferul de titluri de valoare si/sau aur financiar la momentul dobandirii acestora cu titlu de mostenire ori donatie;

conversia certificatelor de depozit in actiuni suport/drepturi de alocare suport si a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit in conformitate cu prevederile legislatiei in materie privind actiunile suport pentru certificatele de depozit;

acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinta in conformitate cu prevederile legislatiei in materie, inclusiv subscrierea;

distribuirea de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de valoare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;

distribuirea in bani sau in natura, efectuata ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

distribuirea de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant la persoana juridica;

conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, a actiunilor dintr-o categorie in cealalta, a unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei in materie;

transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al imprumutului de valori mobiliare conform legislatiei aplicabile, de la cel care le da cu imprumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligatia sa le returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare imprumutate;



operatiunile efectuate in conditiile prevazute la art. 32 si 33;

aportul in natura reprezentand actiuni emise de societati/parti sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia sub 450.000 lei

materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor



In primul rand, sa ne uitam pe date. In UE, putine tari mai aplica acest sistem si pana si francezii (care erau printre cei mai mari aparatori) iau in calcul renuntarea la impozitarea gospodariilor. Exista in SUA un asemenea sistem, dar Trump promite la randul lui simplificarea fiscala. Pe scurt, Romania descopera dioda si tranzistorul in timp ce altii trec la computere sofisticate. E drept, largirea bazei impozabile e binevenita, dar trebuie sa te uiti si la costurile cu care faci acest lucru si mai ales, daca per total, rezultatele justifica efortul. Potrivit celor mai recente informatii obtinute de HotNews, chiar si in cadrul Ministerului Finantelor exista discutii contradictorii cu privire la oportunitatea introducerii noului sistem de impunere,tot de HotNews.ro.Unii spun ca pe termen scurt bugetul va pierde mult mai mult decat va incasa si ca in conditiile unei educatii financiare precare a populatiei (mai ales in mediul rural), noua filosofie fiscala ar putea fi perdanta.Mihaela Mitroi, liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania a declarat marti in cadrul unei conferinte de specialitate ca introducerea impozitului pe gospodarie va determina o scadere a sumelor pe care le vor plati contribuabilii si, implicit, a veniturilor bugetare."Din calculele pe care le-am facut, cred ca se va plati mai putin. Adica contribuabilul va plati mai putin prin metoda pe care au propus-o, de determinare a venitului global ajustat si a venitului taxabil. Acum cat de sustenabil este fiindca vorbim despre o suma semnificativ mai mica in multe situatii, nu stiu. Insa sistemul este complex si cere cunostiinte de fiscalitate si de aceea se propune idea consultantului fiscal. Si, statul va colecta mai putini bani la buget", a declarat, marti, Mihaela Mitroi, Liderul Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania.Vezi mai jos un exemplu de calcul:.Iar mai jos, alt exemplu:Mitroi mai spune ca Executivul doreste o copiere a modelului american.In mod mplicit, americanii casatoriti sunt impozitatiasupra veniturilor acestora, darsa depuna o declaratie fiscala comuna.In SUA sunt 4 tipuri de contribuabili:1. Persoanele casatorite care depun o declaratie comuna. Aceasta categorie se aplica cuplurilor casatorite care aleg sa depuna in acest statut si sa combine veniturile si deducerile ambilor soti intr-o singura declaratie fiscala ;2. Sustinatorul familiei. Aceasta categorie se aplica persoanelor necasatorite, dar care au in intretinire un copil sau o alta persoana cel putin o jumatate din anul impozabil3. Persoane necasatorite4. Persoanele casatorite care depun declaratii separate. Aceasta categorie se aplica persoanelor care sunt calificate sa depuna o declaratie comuna impreuna cu sotul/sotia, dar care aleg sa depuna declaratii separate."Acest sistem se doreste sa se simplifice acum. Presedintele SUA a declarat ca doreste o reducere a fiscalitatii si o eliminare a deducerilor fiscale. De aceea, ar fi bine sa ne gandim daca am dori sa introducem un sistem atat de complex care va fi greu de administrat atat de contribuabil, cat si de autoritatea fiscala. Un alt element important este acela ca se doreste sa se renunte la impozitul cu retinerea la sursa pentru veniturile din salarii. Asta inseamna ca intelegem ca avem de a face cu un contribuabil roman educat astfel incat sa fie capabil sa-si puna deoparte banii pentru impozit care va trebui platit anul viitor. Eu cred ca suntem prea tineri ca sa avem un astfel de contribuabil. Nu avem 400 de ani in urma, ca societate democratica, la fel la Marea Britanie", a aratat Mitroi.1. Familia (formata din persoane casatorite)2. Persoane necasatorite (cu sau fara copii)3. Persoanele singureMitroi mai crede ca pentru ANAF va fi dificil sa faca astfel de prelucrari de date intr-o perioada scurta de timp."Retinerea la sursa, ca mecanism, este unul simplu. Spre exemplu, daca ai 2000 de angajati, angajatorul plateste catre ANAF.Si adunati asta la numarul total al angajatilor romani!", a completat Mihaela Mitroi.

In ce stadiu suntem in prezent?

O parte dintre partenerii de discutii ai Finantelor s-au retras. "Momentan autoritatile ne trateaza cu raceala. Ni se trimit niste documente din cand in cand, cu solicitare de raspuns in niste termene absolut nerealiste iar ceea ce spunem intra la categoria "am notat parerea dvs. dar facem cum stim noi". In consecinta, la acest moment dialogul in opinia mea lipseste cu desavarsire", au declarat pentru HotNews.ro surse din cadrul consultantilor fiscali. Alti reprezentanti ai fiscalistilor privati au fost si mai duri: "Nu mai mergem, nu vrem sa cautionam o asemenea imbecilitate", au declarat acestia.



Finantele incearca insa sa duca mai departe acest proiect care pare a fi mai degraba o ambitie a lui Dragnea, fara calcule serioase in spate. Partea proasta e ca sefimea PSD incearca sa il duca de unii singuri pana la capat, fara niciun sprijin al specialistilor in fiscalitate.



Trebuie sa stii cand sa te opresti, mai ales cand vine vorba despre deteriorarea finantelor tarii.