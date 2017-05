Deficitul din comertul exterior urca la peste 2,3 miliarde de euro dupa numai 3 luni

Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in trimestrul I 2017 a fost de 2,31 miliarde euro, mai mare cu 361,5 milioane euro decat cel inregistrat in perioada trimestrul I 2016, au transmis joi reprezentantii Institutului National de Statistica. In trimestrul I 2017 exporturile au fost de 15,46 miliarde euro, iar importurile de 17,77 miliarde euro. Dupa primele doua luni deficitul balantei comerciale era de 1,25 miliarde euro. Deficitul comercial a inceput sa creasca odata cu alimentarea consumului prin intermediul relaxarilor fiscale din 2015. In 2014, deficitul comertului exterior fusese de 6,1 mld. euro, in 2015 acesta crescand la 8,3 mld. euro in 2015 si 9,9 mld. euro in 2016. Iar dupa ritmurile de crestere, e posibil ca in 2017 deficitul comercial sa bata un nou record."Evolutia exporturilor este sustinuta in fapt de un numar restrans de ramuri, si anume cele integrate in retelele internationale de productie, care au beneficiat de influxuri consistente de investitii straine directe (componente auto, echipamente electrice). In acelasi timp, industria usoara, industria chimica si metalurgia (sectoare care genereaza inca 14,3% din totalul exporturilor de bunuri) ofera mai putin suport exporturilor, in contextul concurentei din partea producatorilor asiatici, dar si al unor constrangeri interne (presiune in crestere din partea costurilor salariale, restrangere a capacitatilor de productie)", arata un raport al BNR de luna trecuta.Potrivit unui raport de joi al Bancii Transilvania, datele Institutului National de Statistica (INS) indica cresterea exporturilor de bunuri cu 15.9% an/an, la 5.7 miliarde EUR in martie (nivel record), notandu-se dinamica componentei comunitare (16.4% an/an, la 4.4 miliarde EUR), sustinuta de consolidarea ciclului economic din Zona Euro si de deprecierea cursului real efectiv al RON. De asemenea, importurile de bunuri au urcat cu 14.8% an/an, la 6.8 miliarde EUR in martie (nivel record), dinamica sustinuta de climatul pozitiv din sfera cererii interne. Conform datelor INS salariul mediu net a crescut cu un ritm lunar de 4.7%, la 2,342 RON (nivel apropiat de maximul consemnat in decembrie 2016). In dinamica an/an salariul mediu net a urcat cu 14.2%, in timp ce salariul real a consemnat un avans de 14%, evolutii care exprima premise pozitive pentru consumul privat si nefavorabile pentru competitivitatea internationala pe termen scurt si mediu.