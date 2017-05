Cum se pregateste un blocaj logistic: Sistemul impozitarii gospodariilor mai leaga o piatra de moara de gatul ANAF

Proiectul de reforma a ANAF - extins 2 ani din cauza ritmului slab de implementare

Modificarile la Codul fiscal pregatite de guvernul Grindeanu - referitoarea la implementarea sistemului de taxare pe gospodarii - complica semnificativ procedura de declarare si colectare a veniturilor la bugetul de stat, scrie Cursdeguvernare.ro intr-o analiza. Greul va cadea pe ANAF: va fi capabil Fiscul sa gestioneze aceste schimbari, cata vreme nu se descurca nici macar in sistemul simplu de astazi? O intrebare justificata in conditiile in care, astazi, ANAF inregistreaza una dintre cele mai slabe performante din Uniunea Europeana ca nivel de incasare a taxelor si impozitelor, iar relatia cu contribuabilul roman este marcata de un lung sir de gafe, de erori.Iar perspectivele nu sunt incurajatoare: o spune ultima evaluare a proiectului de modernizare a Administratiei Fiscale realizat cu sprijinul Bancii Mondiale.Potrivit expertilor Bancii Mondiale:"Platile in cadrul proiectului raman la nivel scazut, chiar mai redus decat programul revizuit agreeat in august 2016, reflectand un grad de implementare mai slab decat cel anticipat.ANAF a contiuat implementarea masurilor de restructurare organizationala, inclusiv prin consolidarea Oficiului pentru Mari Contribuabili si prin constituirea la nivel regional a Birourilor pentru Contribuabili Medii.Totusi, consolidarea birourilor locale nu a avut loc iar conducerea ANAF a informat Banca Mondiala ca acest lucru nu se va intampla de cat dupa implementarea sistemului de management al veniturilor. Procesul de achizitie al acestui sistem este in desfasurare, conducerea Agentiei colaborand in acest proces cu consultantul si cu echipa Bancii Mondiale.Totusi, se pare ca estimarea initiala potrivit careia acest sistem ar putea fi implementat in 2 ani a fost nerealista. Drept urmare, proiectul a fost extins cu 2 ani, iar acum este programat sa se inchida la data de 31 martie 2021."Ciyteste textul integral so comenteaza pe cursdeguvernare.ro