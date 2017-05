Banca Mondiala a numit un nou director de tara pentru Romania si Ungaria: Tatiana Proskuryakova, cetatean rus si american

Din 2015, Proskuryakova a fost director de tara in Bosnia-Hertegovina si Muntenegru. Inainte de mandatul de la Sarajevo, a fost director de tara in Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (2013-14) precum si Consilier pentru Operatiuni de Tara (Country Operations Adviser) pentru Argentina, Paraguay si Uruguay (2010-13).Tatiana Proskuryakova s-a angajat la Banca Mondiala in anul 1992 si a detinut mai multe functii in cadrul acestei institutii, inclusiv in regiunea Europa si Asia Centrala, regiunea America de Sud si zona Caraibelor, precum si in cadrul vicepresedintiei pentru Politici Operationale si Servicii de Tara, dar si in cadrul Consiliului Directorilor Executivi ai Bancii Mondiale.Banca Mondiala si-a deschis biroul in Romania in anul 1991. Incepand de atunci, Banca a furnizat finantari in valoare de peste 11 miliarde dolari SUA, reprezentand imprumuturi, garantii si granturi in toate sectoarele de activitate ale economiei romanesti. Portofoliul curent al Bancii include imprumuturi pentru investitii, activitati analitice si asistenta tehnica pentru sprijinirea prioritatilor de reforma ale Romaniei. In anul 2016, Grupul Banca Mondiala si Romania au sarbatorit 25 de ani de parteneriat continuu pe calea sprijinirii masurilor de reducere a saraciei si de dezvoltare durabila.