Senatorii din comisiile economica si cea de buget vor neaparat sa-l audieze pe fostul lor coleg Viorel Stefan pe tema executiei bugetare. Venita in locul ministrului, secretarul de stat Daniela Pescaru, cea care coordoneaza Directia de programare bugetara, a fost trimisa la plimbare

Senatorii din comisiile economica si cea de bugetau amanat pentru a doua oara audierea ministrului Finantelor Publice, Viorel Stefan, care participa la ora sedintei comisiilor la o alta intalnire, tot in cadrul Parlamentului. Intrucat tema audierilor era legata de executia bugetara pe primul trimestru, ministrul a sunat secretarul de Stat care raspunde de buget, pe Daniela Pescaru, rugand-o sa il inlocuiasca la audieri, Pescaru fiind cea mai in masura sa ofere raspunsuri senatorilor intrucat coordoneaza Directia de programare bugetara a MFP. Dupa o scurta discutie intre sefii celor doua comisii ( Daniel Zamfir si Eugen Teodorovici), doamnei Pescaru i s-a comunicat ca discutia se doreste a fi cu Viorel Stefan si nu cu alta persoana. Secretarul de Stat din Finante a parasit sala, dar a fost sunata dupa nici o ora sa revina pentru o discutie pe alta tema.Evident, Pescaru nu a mai revenit, in ciuda nemultumirilor unor senatori care afirmau ca ce alta treaba are, ca trebuie doar sa treaca strada de la Finante la Parlament.Este pentru a doua oara in ultima luna cand aceasta audiere se amana pe exact acelasi motiv. La audiere s-a prezentat alta persoana, nu Viorel Stefan. Ministrul si-a incheiat discutia in jurul orei 14, dar a fost prea tarziu pentru senatori, care au decis sa amane iar audierea.Voci din culise spun ca din cauza reprosurilor - fie directe, fie indirecte - aduse de Liviu Dragnea lui Viorel Stefan, remanierea acestuia ar fi un subiect pe agenda PSD. Numele cel mai des vehiculat pentru a-i lua postul este cel al lui Eugen Teodorovici, care a mai fost ministru al Finantelor, numit in martie 2015 in Guvernul Ponta. Teodorovici a devenit sef al Comisiei de Buget din Senat prin indepartarea lui Viorel Arcas, existand interpretari potrivit carora astfel i s-ar netezi "partia" catre fotoliul ministerial.De cealalta parte, Viorel Stefan are de partea lui tehnicienii din Finante si cei din mediul privat si independent, care apreciaza calitatile profesionale si diplomatia actualului ministru.Audierea ministrului va fi reprogamata peste circa doua saptamani.