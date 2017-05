Skowronek, Mastercard: In Polonia, numarul comerciantilor de la care poti retrage bani in sistem cash-back e mult mai ridicat decat al ATM-urilor/ In 2025, vei putea face orice vei dori in materie de plati cu telefonul

"E doar o chestiune de timp pana cand se vor putea retrage banii din ATM-uri cu ajutorul telefonului. Romanii isi folosesc telefonul mult peste media europenilor- aproape 80% dintre romani sunt interesati de dezvoltarea platilor cu ajutorul telefoanelor. Sigur, acestea sunt doar niste raspunsuri la chestionare - realitatea ar putea fi diferita. Iin hypermarketuri, carucioarele vor fi dotate cu scanner care iti vor calcula pretul fiecarui produs pe care il pui in cos, apoi vei trece printr-o poarta care iti va scana intregul cos si vei plati fie apropiind cardul de un dispozitiv sau prin telefon, printr-un simplu click", sunt doar cateva dintre ideile pe care Michal Skowonek, Head of Market Development in CEE at MasterCard, le-a marturisit intr-o discutie cu reporterul HotNews.Intreaga discutie o puteti lectura mai jos.E o intrebare foarte buna. Asta pentru ca ritmul dezvoltarii platilor digitale este atat de rapid, atat de alert, incat e greu de anticipat ce se va intampla in 2025. Ganditi-va ca 2025 inseamna peste 8 ani de acum inainte. Iar daca ne gandim azi unde eram acum 8 ani, ne aducem aminte ca pe atunci nici macar nu discutam despre plati prin intermediul telefoanelor. Cel mult “simteam” cumva ca telefonul va fi in centrual vietii noastre cotidiene, dar nu mai mult. Pe atunci, rolul principal al telefonului era cel classic, de comunicare. Acum, telefonul inseamna “interconectare”- tot ce e legat de socializare se afla aici, in telefon. De atunci, am trecut la dezvoltarea platilor prin intermediul telefonului.Daca ar fi sa pot ghici intr-un glob de cristal ce va fi in 2025, as spune ca vei putea face orice vei dori in materie de plati cu telefonul. Vei fi capabil sa platesti contactless oriunde. Si acum sunt tari in care poti face asta, dar in 2025 majoritatea covarsitoare a oamenilor vor fi in aceasta situatie. Oamenii vor folosi telefonul pentru a se uita la orice ii intereseaza, pentru a compara diferite lucruri, pentru a ramane conectati cu Internetul lucrurilor.Dar parca inca lipseste ceva in zona platilor online. Noi am inceput deja sa lucram la asta. Masterpass, solutia noastra de plata in lumea online, cred ca in 2025 va fi metoda de plata acceptata de catre mai toti comerciantii. Asa cum sunt acceptate cardurile azi. Asta va schimba in totalitate experienta shoppingului.Vei putea face cumparaturie cu telefonul in orice magazine. Si astazi poti, dar nu e deloc confortabil ca la fiecare plata sa introduci codul acela lung de identificare. Cu Masterpass, plata o faci cu un singur click. Sunt convins ca vor continua sa existe si cardurile bancare fizice, dar raportul intre platile facute cu cardul si cele prin telefon se va schimba dramatic.Ma refer la toate “plasticurile” pe care le avem in portofole, cele cu care retragem azi banii de la bancomate. Dar sa stiti ca deja exista bancomate contactless si e doar o chestiune de timp pana cand vei putea retrage banii din ATM-uri cu ajutorul telefonului.Cred ca urmatorul pas e scalarea a ceea ce facem azi. Daca discutam despre platile cu mobilul, despre “tokenizarea” telefoanelor. Bancile vor introduce tehnologia care sa permita tokenizarea telefoanelor, apoi largirea pietei cu ajutorul altor parteneri - Apple, Google s.a. Doar timpul va decide care canal va invinge in final. Sunt convins ca competititia e cel mai sanatos mod de a stabili cine va fi invingatorul acestei curse.In Romania, cele mai recente date le avem din noiembrie 2016. Romanii isi folosesc telefonul mult peste media europenilor. Asta e o platforma foarte buna pe care putem dezvolta platile online. Aproape 80% dintre romani sunt interesati de dezvoltarea platilor cu ajutorul telefoanelor. Sigur, acestea sunt doar niste raspunsuri la chestionare - realitatea ar putea fi diferita. Dar chiar si asa stand lucrurile, suntem optimisti cu privire la dezvoltarea platilor mobile in Romania.Acestea sunt vestile bune, asa cu spuneti. Dar sa stiti ca aceste raspunsuri primite in cadrul cercetarilor noastre, pe care le-am filtrat, le-am analizat, nu le-am luat ca litera de lege, aceste raspunsuri ne arata trendul pietei. Cu alte cuvinte, ne arata incotro doreste piata sa mearga. Ei, ca sa ajungi acolo unde vrea piata sa ajungi, e nevoie sa faci cateva pasi. Jucatorii din piata trebuie si ei sa recunoasca faptul ca aceasta e directia viitorului - cea pe care clientii si-o doresc. Si e nevoie sa ai un lider de piata care mearga in acea directie. In alte piete in CEE avem asemenea campioni, care atunci cand apare o tehnologie o preiau, o dezvolta, o includ in produsele proprii iar ceilalti jucatori din piata le urmeaza demersul.Inovatia aduce cu sine si avantajul competitiv in piata. Este si cazul contactless-ului de acum 8 ani sau al platilor cu mobilul acum 3 ani. Ceea ce am observant eu este ca aici, in Estul Europei, inovatia este unul dintre factorii –cheie dupa care consumatorii se orienteaza atunci cand aleg un serviciu.Piata financiara este putin mai dezvoltata in in Polonia decat in Romania, asa este. Dar aceeasi piata e mai dezvoltata in Marea Britnaie decat Polonia. Asta tine de gradul de dezvoltare regionala al pietelor financiare. Un al doilea motiv este ca polonezii, ca si romanii, sunt foarte atrasi de tot ceea ce se cheama inovatie. O adopta foarte rapid. Au demonstrat asta cu aproape fiecare noua tehnologie aparuta. Pentru ca o societate sa adopta o inovatie ai nevoie de acel lider care sa o introduca in piata si de alti jucatori care sa vada oportunitatea acelei idei si sa o aplice. Daca liderul va trece la o noua tehnologie, se va produce fenomenul bulgarului de zapada. Toti ceilalti competitori o vor aplica fiindca altfel vor pierde din baza de clienti.Pe primul loc cred ca este cresterea gradului de confort si de satisfactie al consumatorului. Orice ai face in spatiual digital trebuie sa il multumesti pe client. Pentru ca in final, asta conteaza! Consumatorul este in centrul tuturor activitatilor tale, iar daca acel client nu e multumit, afacerea ta cade. Am sa va dau iar exemplul Masterpass - in loc sa tastezi toate datele cardului, iti inregistrezi o singura data cardul si apoi platesti cu un singur click. Daca te gandesti la platile prin mobil, astea trebuie sa fie foarte simple, dar in acelasi timp cu un grad de securitate la cele mai inalte standarde. Daca va uitati la giganti ca Apple, Google sau altii, o sa vedeti ca tot ceea ce face Google este extrem de simplu. Orice dispozitiv Apple este atat de user-friendly… Acesta este viitorul si toate companiile trebuie sa faca asta.O alta tendinta, legata tot de experienta de consumator este urmatoarea: in hypermarketuri, carucioarele vor fi dotate cu scanner care iti vor calcula pretul fiecarui produs pe care il pui in cos, apoi vei trece printr-o poarta care iti va scana intregul cos si vei plati fie apropiind cardul de un dispozitiv sau prin telefon, printr-un simplu click.NuNu e deloc antagonica relatia dintre simplu si sigur. Ganditi-va ca un eventual esec in ceea ce priveste securitatea unei plati ii va face pe client sa abandoneze si nimeni nu isi poate permite asa ceva. Orice am crea, trebuie sa fie extreme de sigur si asa si este. Nu putem sa compromitem nici siguranta clientului si nici pe a noastra, asa incat vom mentine intotdeauna cele mai inalte standarde de siguranta in privinta platilor.Alta intrebare foarte interesanta…. sharing economy se dezvolta ea insasi cu o viteza foarte mare. Atunci cand imparti cu cineva costurile unei calatorii, al unei cazari la hotel sau chiar al unei mese la un restaurant, orice implica o plata comuna, cardul sau telefonul va juca un rol crucial.In Polonia exista un BlaBlaCar-card atunci cand imparti costurile calatoriei cu cineva, dar e un card destinat transferurilor P2P. Intr-un restaurant din UK de pilda, iti faci rezervarea prin telefon (e un sistem in genul Masterpass) mergi cu prietenii acolo, si poti plati doar partea ta, tot prin telefon. Cred ca “the sharing economy” si mobile payments se sprijina reciproc.Da. Dar nu e o lege in sensul juridic al legislatiei, ci este un serviciu introdus acum cativa ani. E introdus acum vreo 10 ani, dar functioneaza de circa 5-6 ani. Cred ca numarul terminalelor de la comercianti de unde poti retrage bani e mult mai ridicat decat cel al ATM-urilor. Serviciul a fost foarte bine primit atat de catre comercianti si de catre clienti. Serviciul creste luna de luna, pot sa va confirm asta. In fond, e vorba de experienta consumatorului. E mult mai usor sa cobori la magazinul de cartier de langa bloc, sa cumperi o paine si cu aceasta ocazie sa retragi niste cash decat sa cauti un ATM.La inceput era circa 50 de euro. Apoi, a crescut la 75 de euro. Au existat cateva discutii sa o ridicam la 100 de euro si asta doar pentru ca vedeam cat de rapid creste serviciul. Comerciantii nu sunt insa obligati sa ofere tuturor suma maxima, intrucat au nevoie de lichiditati pentru platile proprii. Asa incat pot fi intalnite situatii in care un comerciant ii spune clientului ca nu ii ofera 75 de euro ci doar 60 intrucat are nevoie de lichiditati. Iar acest lucru este afisat pe un terminal in care ti se indica suma maxima pe care o poti retrage. Dar serviciul este extrem de popular. Intelegem de asemenea ca exista o dorinta de a detine cash (cash-ul este un adevarat competitor pentru noi) mai ales pentru noii utilizatori de carduri.Nu stiu cand se va intampla asta. Dar acum un an sau doi, ca sa va marturisesc o amintire, eram intr-o calatorie prin mai multe tari in Europa. Nu aveam bani cash, poate o moneda sau doua, dar astea nu se pun. Ei, in Romania si in Bulgaria am fost nevoit sa caut bancomate, intrucat nu aveam cum sa achit online. Exista o tendinta care ne indica faptul ca ne indreptam spre o societate in care platile vor fi facute in totalitate online. Cand se va intampla asta, nu stiu. In tarile nordice - Norvegiae, Suedia s.a.-, 8 plati din 10 se fac fara cash. La un moment dat se va ajunge la o medie europeana de 80%, 90% sau poate 95% ponderea patilor fara cash. Dar daca vom ajunge la o societate totalmente fara cash, nu pot spune.Stiu asta. Dar important e sa vedem cum putem include aceasta populatie in zona bancarizarii. Sunt multe de facut, asa este. Dar ca tendinta, aceasta e directia.Hmmmm, buna intrebare. O secunda sa verific cifrele… .Deci, 2 din 3 tranzactii la noi sunt contactless.Se pare ca in Cehia avem aproape 80%, peste 4 din 50% in Ungaria si apoape de 50% in Slovacia. Romania urmeaza aceasta tendinta. Toate aceste tari au demarat platile contactless inaintea Romaniei. Sunteti e drumul cel bun, asta pot sa confirm.