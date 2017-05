Noul format al declaratiei de inregistrare fiscala/mentiuni- formular 010: la urmatoarele depuneri ale formularului, se va declara la ANAF persoana ce conduce contabilitatea pe langa impozitele din vectorul fiscal

In acest sens se va mentiona in declaratia amintita: numele/denumirea persoanei ce realizeaza activitatea contabil (economist angajat ca salariat sau membru CECCAR) , numarul si data contractului, numarul autorizatiei CECCAR, dupa caz.

Nu s-a prevazut obligatia depunerii declaratiei de catre entitatile deja inregistrare, acest lucru insemna ca vor depune doar noile societati sau acele la care apar modificari ulterioare.

In Monitorul oficial de ieri 10.05.2017 a fost publicat OpANAF nr. 1382/2017 cu noul format al declaratiei de inregistrare fiscala/mentiuni- formular 010. In esenta, la urmatoarele depuneri ale formularului, se va declara la ANAF persoana ce conduce contabilitatea pe langa impozitele din vectorul fiscal.Documentul analizat astazi ne aduce un nou format al declaratiei de inregistrare fiscala/mentiuni ulterioare - formular 010.Principala modificare adusa formularului este introducerea unei rubricatii cu datele de identificare a persoanei ce conduce contabilitate entitatii ce solicita inregistrarea fiscala.Nu am observat alte modificari cu privire la continutul declaratiei din punctul de vedere al vectorului fiscal. In declaratie regasim impozitele datorate bugetului de stat, in format actualizat 2017, inclusiv impozitul pe activitati specifice, ultimul intrat in vigoare la 01.01.2017.a) 30 zile pentru prima inregistrare fiscala la momentul infiintarii entitatii supusa inregistrarii fiscale,b) 15 zile pentru modificarile ulterioare inregistrarii fiscale (inclusiv in cazul schimbarii persoanei ce conduce contabilitate)Masura declararii la ANAF a persoanei ce conduce contabilitate vine in sprijinul societatilor ce solicita inregistrarea in scopuri de TVA, deoarece reduce riscul fiscal. Chiar daca formularul 088 a fost abrogat, la inregistrarea in scopuri de TVA se analizeaza criteriile de conditionare a inregistrarii in scopuri de TVA si se stabileste riscul fiscal in functie de care se poate acorda/refuza inregistrarea in scopuri de TVA.