Comisia Europeana a scazut si mai mult prognoza de crestere economica a Romaniei, sub previziunea pe care Guvernul si-a facut bugetul. "Legea unitara de salarizare, un risc semnificativ"

Astfel, Comisia Europeana isi inrautateste usor prognoza de crestere pentru Romania, de la 4,4% in februarie la 4,3% acum. In schimb, estimarea deficitului bugetar ceva mai buna: 3,5% din produsul intern brut in anul 2017, fata de 3,6% in prognoza emisa in februarie, dar oricum peste limita de 3% peste care Uniunea Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv si oricum peste tinta asumata de guvernul Grindeanu la constituirea bugetului de stat pe anul 2017, de 2,98% din PIB pe metodologia ESA sau 2,96% din PIB pe metodologia cash.In 2018, deficitul ar urma sa se adanceasca la 3,7% din PIB, din cauza legii unitare de salarizare a bugetarilor." - mentioneaza Comisia Europeana in prognoza de primavara.In schimb, si ieri premierul Sorin Grindeanu a subliniat ca se bazeaza in continuare pe o estimare de crestre de 5,2% in anul 2017, condorm datelor Comisiei Nationale de Prognoza. "Noi am spus la inceputul anului si atunci cand am venit cu bugetul in Parlament ca prognoza noastra sau prognoza luata de la Comisia Nationala de Prognoza este de 5,2 %, crestere economica si ne mentinem in anul 2017", a spus Grindeanu, la postul TV Antena 3.Bruxelles-ul reaminteste ca in anul 2016 deficitul bugetar a crescut brusc, la 3% din PIB, de la 0,8% in anul 2015. "Taierile de taxe si in principal cele 4 puncte procentuale reduse de la TVA standard (scaderea de la 24% la 20% decisa de Guvernul Ponta, in 2015 - n.r.) au avut un efect negativ asupra veniturilor fiscale. Pe partea cheltuielilor, salariile bugetar au crescut considerabil".Tendinta de majorare a cheltuielilor si reducere a taxelor va adanci si mai mult deficitul bugetar, care ar urma sa ajunga la 3,5% din PIB in anul 2017, potrivit prognozei de la Bruxelles. Cauzele enumerate de Comsiei: scaderea TVA de la 20% la 19% din anul 2017, eliminarea supra-accizei la carburant si a taxei pe constructiile speciale ale firmelor, "mari cresteri" de chetuieli cu salariile si contributiile sociale in sectorul bugetar, la care se adauga o majorare suplimentara de 9% la pensii programata din iulie 2017.Conform prognozei economice de primavara a Comisiei Europene, Romania ar urma sa isi mentina si in anul 2017 tendinta de crestere, insa usor decelerat, fata de avansul PIB din anul 2016, de 4,8%.La fel ca in 2016, Comisia pune cresterea economica a Romaniei si in 2017 in principal pe seama consumului populatiei, generat acum de majorarea salariilor in sectorul bugetar, spre deosebire de anii trecuti, cand exportul era motorul de crestere.", mai subliniaza Comisia Europeana in prognoza de primavara.Deficitul de cont curent este asteptat sa creasca, din cauza scaderii exporturilor si a cresterii importurilor sustinute de consumul populatiei, ca urmare, la randul sau, a majorarii salariilor bugetarilor si a scaderii TVA.Inflatia medie anuala este asteptata sa intre in teritoriu pozitiv in anul 2017 (1,1%) si sa creasca mai departe pana la 3% in anul 2018.Principalul risc in orizontul 2017-2018 este posibilitatea unor noi stimulente fiscale, care sa accelereze si mai mult consumul populatiei pe termen scurt, dar pe socoteala sustenabilitatii finantelor publice, mai avertizeaza CE.In plan european, in anul 2017 Romania ar urma sa inregistreze a doua crestere economica procentuala din UE, dupa Malta (4,6%) si la egalitate cu Luxemburg (4,3%).Comisia asteapta ca, in UE, in ansamblu, cresterea PIB-ului sa ramana constanta, la 1,9 % in 2017 si 2018 (comparativ cu 1,8 % in ambii ani, conform previziunilor de iarna).De asemenea, se prognozeaza ca in zona euro PIB-ul va avea o crestere de 1,7 % in 2017 si, respectiv, 1,8 % in 2018 (conform previziunilor de iarna, cresterea preconizata a PIB-ului a fost de 1,6 % in 2017 si, respectiv, 1,8 % in 2018).