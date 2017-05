O veste buna si una proasta. Vestea buna: KPMG propune Guvernului externalizarea unor servicii. Partea proasta: Sustinerea politica este esentiala

Castiguri imediate

KPMG, una din firmele de consultanta din BIG4, propune Guvernului externalizarea unor servicii. "Guvernele nu sunt percepute ca fiind administratori eficienti, fapt demonstrat inclusiv prin intermediul unor studii oficiale de catre organizatii internationale precum OECD sau Banca Mondiala. Citim de foarte multe ori despre ineficientele din sectorul public, generate in principal de interese personale, sisteme si procese invechite sau atitudinea angajatilor Cu exceptia serviciilor de sanatate si invatamant, guvernele au "monopolul" asupra serviciilor pe care le ofera, iar o abordare centrata pe nevoile clientilor nu a fost niciodata o trasatura a operatorilor monopolisti", se arata intr-un raport transmis joi HotNews.roFacand o comparatie cu sectorul privat, aici actionarii sunt interesati in maximizarea randamentului investitiei lor, obiectiv atins de obicei prin cresterea veniturilor si un control atent al costurilor. Acele companii care interactioneaza in mod semnificativ cu clientii lor pot atinge cresteri ale veniturilor doar daca aceste interactiuni sunt experiente pozitive pentru acestia. Clientii vor cumpara bunuri sau servicii de la cei care le vor satisface cel mai bine cerintele lor din ce in ce mai sofisticate, pretul fiind doar unul dintre criteriile de selectie.Abordarea din sectorul public nu ar trebui sa fie fundamental diferita, desi exista anumite diferente notabile."Guvernele nu au actionari, ci mai degraba un grup de parti interesate mai numeros decat orice companie privata - intreaga populatie a unei tari. In plus, guvernul detine un "monopol" asupra majoritatii serviciilor oferite, cu exceptia sistemului de sanatate si a celui de invatamant, iar o abordare centrata pe nevoile clientilor nu a fost niciodata o trasatura a operatorilor monopolisti. Exista o asteptare din ce in ce mai mare a publicului in ceea ce priveste furnizarea de servicii de calitate in schimbul contributiilor platite, aceasta fiind singura masura a randamentului "investitiei" lor", spune Dinu Bumbacea, Partener Consultanta in Afaceri, KPMG Romania:Aceasta externalizare este o decizie curajoasa care trebuie planificata si implementata cu grija. "Guvernul trebuie sa fie constient de factorii calitativi si sa adopte o abordare realista in stabilirea obiectivelor de reducere a costurilor. Intregul proces trebuie intens monitorizat, astfel incat sa nu ramana loc pentru erori in implementare", concluzioneaza DinuSustinerea politica este insa, esentiala "Un astfel de program va acoperi un numar semnificativ de institutii publice/ departamente centrale si locale. Este de aceea esential ca o astfel de initiativa sa fie condusa de o echipa centrala, cu sustinere din partea intregii clase politice. Este foarte probabil ca un astfel de program sa se suprapuna in timp cu doua cicluri electorale, ceea ce poate insemna ca va fi finalizat de un guvern diferit de cel care l-a definit si initiat", se mai arata in raportul alaturat.Consideram ca se pot atinge beneficii pe termen scurt in implementari la o scara redusa, acolo unde decizia politica apartine unui grup restrans de persoane, mai degraba decat o implementare pe scara larga. In opinia noastra sunt doua initiative care ar putea aduce beneficii semnificative cu o investitie relativ mica. Astfel de implementari ar valida beneficiile promise si ar putea facilita continuarea programului de transformare pe o baza deja dovedita in practica.Desi a fost demarat un proces de centralizare, o mare parte a achizitiilor publice in Romania sunt in continuare descentralizate la nivelul fiecarui ordonator de credite sau institutii cu capital de stat care intra in aria de acoperire a legislatiei achizitiilor publice. Centralizarea ar putea conduce la cresterea calitatii bunurilor si serviciilor achizitionate si la scaderea semnificativa a pretului de achizitie prin cresterea volumelor achizitionate, dar si echipei profesionale de achizitii si procesului transparent. Unitatea centrala de achizitii ar putea semna contracte cadru pentru cele mai uzuale categorii de achizitii. Ca si restul functiilor suport, salarizarea este derulata la nivelul fiecarei institutii publice, folosind tehnologie, sisteme si procese individuale. Considerand specificul acestui serviciu, salarizarea este un candidat ideal pentru centralizare. Aceasta centralizare ar elibera resurse, ar optimiza investitia in tehnologie si ar conduce la livrarea unui serviciu in mod eficient si la o calitate consistenta.Guvernul Romaniei este presat sa reduca cheltuielile, mai ales in contextul cresterilor semnificative de cheltuieli bugetare din 2017. Acest lucru va necesita o transformare fundamentala a oamenilor, a modelelor de livrare a serviciilor, precum si a sistemelor/ proceselor suport. Introducerea centrelor de servicii partajate este o decizie curajoasa care trebuie planificata si executata cu grija. Guvernul trebuie sa fie constient de factorii calitativi si sa adopte o abordare realista in stabilirea obiectivelor de reduceri de costuri. Intregul proces va fi intens monitorizat, asa ca nu este loc pentru erori in implementare.Exista argumente solide pentru a demara acest proces. Consideram ca implementarea centrelor de servicii partajate poate conduce la castiguri de productivitate de cel putin 20% si reduceri ale costurilor cu tehnologia in ariile afectate de cel putin 10%. Costul implementarii, desi nu este neglijabil, va fi acoperit de beneficiile obtinute in perpetuitate, generand astfel un castig net.Anumite tari europene (Marea Britanie si Irlanda) au inceput deja acest proces si au raportat progrese si beneficii semnificative, chiar daca uneori acestea sunt sub nivelul estimarilor initiale. Alte state abordeaza de asemenea subiectul cu diferite nivele de entuziasm. Ceea ce este clar insa, este faptul ca toate guvernele iau acest lucru in calcul, urmatorul pas fiind externalizarea serviciilor. Este doar o problema de timp pana cand aceste idei vor deveni realitate.