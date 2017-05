Constructiile au scazut in primul trimestru din acest an cu 1,5 la suta, desi cladirile rezidentiale au crescut cu 77,2%.

Volumul lucrarilor de constructii a scazut in primul trimestru din acest an cu 1,5% (pe serie bruta), a transmis joi Institutul National de Statistica. Pe elemente de structura au avut loc scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 15,3% si la lucrarile de reparatii capitale cu 10,2%. Lucrarile de constructii noi au crescut cu 5,0%. Pe obiecte de constructii, au avut loc scaderi la constructiile ingineresti si la cladirile nerezidentiale cu 22,5%, respectiv cu 10,6%. Cladirile rezidentiale au crescut cu 77,2%.Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a scazut, pe total, cu 6,4%. Pe elemente de structura s-au inregistrat scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente si la lucrarile de reparatii capitale cu 16,8%, respectiv cu 15,7%. Lucrarile de constructii noi au crescut cu 3,8%. Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 19,6% si la cladirile nerezidentiale cu 12,4%. Volumul lucrarilor de constructii a crescut la cladirile rezidentiale cu 52,8%.Martie 2017 comparativ cu februarie 2017Volumul lucrarilor de constructii a crescut ca serie bruta cu 37,9%, crestere evidentiata la lucrarile de reparatii capitale cu 191,7%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 36,5% si la lucrarile de constructii noi cu 25,1%.Pe obiecte de constructii, au avut loc cresteri la constructiile ingineresti (77,0%), cladirile nerezidentiale ( 35,2%) si la cladirile rezidentiale (3,0%).Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total cu 0,1%, scadere evidentiata la constructiile noi 6,9%. Lucrarile de reparatii capitale si lucrarile de intretinere si reparatii curente au crescut cu 45,9%, respectiv cu 8,1%.Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la cladirile rezidentiale si la cladirile nerezidentiale cu 11,4%, respectiv cu 2,5%. S-au inregistrat cresteri la constructiile ingineresti cu 6,0%.Martie 2017 comparativ cu martie 2016Volumul lucrarilor de constructii a scazut, ca serie bruta, cu 1,0%. Pe elemente de structura s-au inregistrat scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 16,7%. Cresteri au fost la lucrarile de reparatii capitale si la lucrarile de constructii noi cu 6,6%, respectiv cu 3,2%.Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 20,3% si lacladirile nerezidentiale cu 1,1%. Cresteri au fost la cladirile rezidentiale cu 64,1%.Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a scazut cu 6,1%. Pe elemente de structura s-au inregistrat scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 16,4%. Cresteri au fost la lucrarile de constructii noi si la lucrarile de reparatii capitale cu 3,0%, respectiv cu 0,4%.Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 22,7%. Cresteri au fost la cladirile rezidentiale si la cladirile nerezidentiale cu 56,0%, respectiv cu 0,4%.