Comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primul trimestru cu 16,0%

In luna martie 2017, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a crescut fata de luna martie 2016 cu 21,1%, iar fata de februarie 2017, cresterea a fost de 25.5%. Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a crescut cu 11,1%, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. In primul trimestru din acest an, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2016 a cu 16,0%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut cu 7,3%, mai arata INS.Evolutia vine pe fondul cresterilor inregistrate la intretinerea si repararea autovehiculelor (+26,0%), comertul cu autovehicule (+16,9%), comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (+16,0%) si la activitatile provenite din comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+10,7%).Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1.I-31.III.2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 7,3% mai mare comparativ cu perioada 1.I-31.III.2016, provenita de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (+9,5%), activitatile hotelurilor si restaurantelor (+6,9%), activitatile de spalare, curatare si vopsirea textilelor si blanurilor (+5,3%) si de la activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+5,3%). Serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare au scazut cu 3,1%.