Romania dispune de 8,92 milioane de locuinte si de 7,47 milioane de gospodarii. INS: Este relevant faptul ca in timp ce numarul populatiei scade, fondul de locuinte creste

Fondul de locuinte si-a pastrat trendul ascendent din ultimii ani, inregistrand 8929,2 mii locuinte, la sfarsitul anului 2016, in crestere cu 47.100 locuinte fata de sfarsitul anului 2015. Cresterea mentionata a avut loc ca urmare atat a "intrarilor" in fondul de locuinte existent, respectiv construirea a 52.600 locuinte noi, cat si prin transformarea unor spatii cu alta destinatie, in locuinte (0,4 mii locuinte). Totodata, s-au inregistrat "iesiri" din cadrul fondului de locuinte de 5.500 locuinte, ca urmare atat a demolarilor (5.000 de locuinte), cat si prin schimbarea unor locuinte in spatii cu alta destinatie (542 locuinte).



In mediul rural, doar 66 de locuinte dintr-o suta au canalizare si 88% au apa curenta

In orase au fost date în folosinţă360 de locuinţe din lemn, paiantă, chirpici , in vreme ce in mediul rural au fost circa 500 de asemenea cazuri



Cele mai spatioase camere de locuit s-au inregistrat in regiunile: Centru si Bucuresti - Ilfov (in medie unei camere ii revine o suprafata locuibila de 19,3 m.p. fiecare), Nord - Vest si Vest (19,0 m.p. fiecare).



Cele mai mici suprafete medii locuibile pe o camera se afla in regiunile de dezvoltare: Nord - Est (16,8 m2), Sud - Est (16,2 m2), Sud - Muntenia si Sud - Vest Oltenia (15,5 m2 fiecare).

Cele mai multe locuinte existente la sfarsitul anului 2016 se inregistrau in regiunile de dezvoltare: Nord - Est (16,2%), Sud - Muntenia (15,2%), Nord - Vest (12,9%) si Sud - Est (12,5%). Cele mai putine locuinte au fost inregistrate in regiunea de dezvoltare Vest (9,3%).



Fata de anul precedent, a avut loc o crestere a numarului locuintelor atat in mediul urban (+25.000), cat si in mediul rural (+22.000).

Pe raza urmatoarelor judete: Iasi, Braila,Buzau, Galati, Giurgiu, Ialomita, Gorj, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Bihor, Cluj, Salaj, Alba, Harghita, Mures, Ilfov si Bucuresti, nu au fost date in folosinta locuinte finantate din fonduri publice.

Suprafata medie locuibila a unei locuinte construite in anul 2016 a fost de 66,4 m2, mai mica, fata de anul 2015 (67,6 m2). In anul 2016, in mediul rural, suprafata medie locuibila este 74,2 m2, iar in mediul urban este 59,6 m2.

Din totalul locuintelor terminate in anul 2016, dupa numarul de niveluri al cladirilor, 41,0% sunt situate in cladiri cu parter plus un etaj. Acest lucru a fost determinat de numarul mare de locuinte construite in mediul rural.

Statistica a publicat vineri datele pe anul trecut privind fondul de locuinte din Romania. Ca idee, avem 8.92 de milioane de locuinte si 7.47 milioane de gospodarii. Anul trecut s-au mai construit circa 53.000 de locuinte, lucru care a atras atentia statisticienilor, care au notat in raport: "Este relevant faptul ca exista o anumita particularitate inregistrata in raportul populatie/locuinte: in timp ce numarul populatiei a inregistrat o dinamica descendenta, fondul de locuinte a crescut". E drept, tot in 2016 au fost 133.000 de casatorii si circa 30.000 de divorturi, in asemenea situatii cerere de locuinte crescand. Dar presiunea imobiliara continua sa existe.Mai jos aveti defalcat pe judete situatia gospodariilor si a loxcuintelor existente la 31 dec. 2016 (click pentru a mari imaginea)