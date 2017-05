Peste 20.000 de salariati ai Finantelor au demarat luni dimineata un protest spontan. In Capitala sunt circa 650 de protestatari/ Si vamesii se vor alatura protestului

Salariatii Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti au plecat in mars catre Ministerul Finantelor Publice. Aproximativ 1000 de salariati vor sa protesteze in fata Ministerului Finantelor Publice pentru a atrage atentia ca noul proiect al legii salarizarii duce la taieri de salarii.Se vor alatura protestului si salariatii sistemului vamal, renuntand la controale selective la frontiera. Vor fi controlate toate mijloacele de transport, fapt ce va duce la ingreunarea traficului. Mai exact, salariatii sistemului vamal din Romania s-au solidarizat cu colegii din directiile regionale ale finantelor publice si incepand cu orele 10,00 vor declansa o actiune de protest sub forma "excesului de zel" prin care controlul efectuat la frontiera nu se va mai face selectiv, potrivit analizei de risc. Vor fi controlate toate mijloacele de transport, fapt ce va duce la ingreunarea traficului si chiar la blocarea frontierei Romaniei.Actiunile de protest generate de taierea salariilor au fost declansate de salariati si se pot intinde pe o perioada nedetarminata de timp, ceea ce poate duce la blocarea activitatii de colectare si a activitatilor de relatii cu publicul.Salariatii Ministerului Finantelor Publice si unitatilor subordonate nu beneficiaza de sporuri, bonusuri sau alte venituri suplimentare, fiind incompatibili cu orice alta functie care poate aduce venituri suplimentare.Guvernul Romaniei decat sa plateasca 35.000 de consultanti fiscali nou angajati, cu salarii de 10.000 lei, dublu fata de un salariat al sistemului Ministerului Finantelor Publice, mai bine ar plati decent cei 25.000 de salariati responsabili cu colectarea veniturilor statului, fiind o investitie mai realista, corecta si cu efecte in timp, care ar duce la atragerea si pastrarea personalului bine pregatit, care sa poata face fata noilor cerinte in implementarea politicii fiscale.Sindicatele au facut toate eforturile ca acest conflict sa nu escaladeze, insa pasivitatea autoritatilor in a gasi solutii i-a determinat pe salariati sa reactioneze necontrolat.O prelungire a acestui conflict ar pune in pericol insasi punerea in practica a prevederilor actualului proiect al legii salarizarii.Aproximativ 650 de salariati ai Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti au declansat un protest spontan incepand cu orele 8,30 in fata sediului din Strada Dimitrie Gerota nr. 13.Protestul a fost declansat datorita faptului ca noul proiect al legii salarizarii duce la taieri de salarii si diminuarea veniturilor salariatilor din DGRFP Bucuresti.Sindicatul DGRFP Bucuresti a incercat sa previna o astfel de manifestare, aducand in nenumarate randuri la cunostinta conducerii MFP si ANAF starea de nemultumire din randul salariatilor.