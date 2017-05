Isarescu: Personal nu vad o criza in ceea ce numim domenii clasice. Dar vad rabufniri din acestea cum este problema atacurilor cibernetice

"Personal nu vad o criza in ceea ce numim domenii clasice. Dar vad rabufniri din acestea cum este problema atacurilor cibernetice. Pot sa va fac si o marturisire: Acum trei ani, un foarte bun prieten si coleg din generatia mea, care ne-a si ajutat la Uniunea Europeana m-a intrebat daca suntem pregatiti pentru un razboi cibernetic. Foarte multe banci centrale au dezvoltat adevarate sisteme de protectiein domeniu. Si noi facem eforturi impreuna cu autoritatile Statului pentru a controla fenomenul. Dar o criza la care sa nu te astepti nu este exclusa", a declarat luni Guvernatorul BNR Mugur Isarescu, cu ocazia prezentarii Raportului privind inflatia.Reamintim ca peste 300 de adrese IP publice din Romania au realizat conexiuni catre un domeniu web asociat campaniei ransomware WannaCry, arata datele trimise HotNews de catre CERT.ro in legatura cu uriasul atac cibernetic care s-a produs vineri. "Pana in prezent detinem date despre patru retele sau sisteme gestionate de sectorul public. Din datele pe care le avem nu putem spune daca este vorba de sisteme ale institutiilor respective sau daca sunt IP-uri ce au fost date spre folosinta catre terti", au mai spus in raspunsurile trimise catre HotNews.ro reprezentantii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica. Este foarte posibil ca numarul celor afectati sa creasca luni, cand incepe programul normal de munca in companii si institutii.Incepand cu ziua de 12 mai 2017 numeroase organizatii din intreaga lume au fost afectate de o noua varianta de ransomware, care poarta denumirea de "WannaCry". Rapoartele preliminare atesta faptul ca printre victime se afla companii-gigant precum FedEx, operatorul de comunicatii Telefonica din Spania, sau chiar sistemul de sanatate din Marea Britanie (National Health Service). Si uzina Dacia a fost afectata.Spre deosebire de alte campanii ransomware din trecut, cea de fata iese in evidenta prin uriasa rapiditate cu care sse raspandeste. In acest context, HotNew.ro a trimis o serie de intrebari catre CERT.ro. Iata raspunsurile furnizate de Catalin Patrascu, expert Securitate informatica.