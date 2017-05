BCR estimeaza o crestere anuala de 4.7% in primul trimestru si de 4.3% pe intreg anul 2017. Statistica va publica marti datele semnal

"Asteptarile noastre privind cresterea economica din trim.1 2017 sunt de 1,1% fata de trim.IV 2016 (pe date ajustate sezonier) si de 4,7% fata de trim. I 2016. Desi nu vom avea inca detalii privind componentele PIB, pe baza datelor lunare avem o imagine preliminara privind motoarele cresterii. Astfel, desi intr-o probabila incetinire de ritm, credem ca pe partea de formare a PIB serviciile vor fi ramas determinante pentru mentinerea suflului alert al dinamicii PIB, in ciuda unui inceput de an mai greoi datorat probabil vremii nefavorabile. In acelasi timp, industria probabil ca a accelerat ritmul in trimestrul intai, aducandu-si si ea o contributie mai importanta la crestere decat in precedentele perioade", a declarat luni pentru HotNews.ro Horia Braun, economistul sef al BCR.Potrivit lui Braun, singurul sector care in ansamblul lui probabil ca nu a "tras la caruta" au fost constructiile, care desi pe segmental rezidential au avut un trimestru cu o dinamica favorabila, la nivelul indicelui total al lucrarilor de resort au inregistrat o contractie comparativ cu trim. I 2016. Pentru intreg anul 2017 mizam in continuare pe o crestere de 4,3%, insa daca ar fi sa revizuim prognoza pe parcursul anului, pe tendintele actuale vedem mai probabila o eventuala revizuire ascendenta a ritmului de crestere, mai sustine economistul sef al celei mai mari banci romanesti.INS va publica marti dimineata la ora 9 datele semnal privind cresterea economica pe primele 3 luni.