Isarescu, despre situatia bancilor pentru locuinte: Mesajul nostru este ca aceste banci ar fi necesare pentru Romania/ avem nevoie de o dezvoltare puternica a spatiului locativ

"Mesajul nostru este ca aceste banci (bancile pentru locuinte- n.red) ar fi necesare pentru Romania. Unii spun ca acest gen de banci ar fi depasite, ca au fost bune in perioada reconstructiei Germaniei samd. Eu nu cred insa in aceste argumente. Consider ca bancile pentru locuinte sunt foarte bune pentru Romania si cred ca avem nevoie de o dezvoltare a spaiului locativ si nu cred ca doar prin Prima Casa", a spus luni Guvernatorul BNR Mugur Isarescu."Ele sunt intr-un proces acum cu Curtea de Conturi, proces in care BNR nu este parte si in care avem de-a face cu interpretarea unui text de lege care din pacate nu e nici foarte clar formulat. Asteptam sa vedem rezultatele acestui proces", a adaugat Isarescu.Reamintim ca, dupa ce un control al Curtii de Conturi facut la finele anului 2015 la cele doua banci pentru locuinte care opereaza in Romania a blocat intreg sistemul de economisire si creditare in sistemul locativ, un grup de parlamentari au venit cu o initiativa legislativa care sa re-porneasca sistmul Bauspar, si asa insuficient dezvoltat in Romania.Practic, cele doua BpL-uri locale (Raiffeisen BpL si BCR BpL) nu au mai incheiat in 2016 niciun contract nou, acesta fiind deja un an pierdut.Deocamdata proiectul de lege este la Comisia de Buget a Camerei, care asteapta un punct de vedere al Guvernului, urmand sa reia discutiile finale si apoi trimiterea in plen a proiectului.Atat BCR Banca pentru Locuinte (BCR BpL) cat si Raiffeisen BpL au obtinut la Curtea de Apel Bucuresti o sentinta care anuleaza decizia Curtii de Conturi, privind acordarea primei de stat, fapt ce dovedeste ca banca a respectat legea romaneasca a bancilor de locuinte (sistemul de economisire-creditare in sistem colectiv pentru scopuri locative), potrivit unor comunicari ale institutiilor de economisire-creditare.