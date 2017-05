​Citind printre randuri: Singurul risc intern la adresa inflatiei mentionat de BNR este cel indus de politicile Guvernului

BNR: O structura a cheltuielilor bugetare in care cele de investitii ar urma sa fie reduse in favoarea celor curente ar putea determina o dinamica mai alerta a preturilor de consum comparativ cu scenariul de baza, afectand potentialul de crestere si competitivitatea economiei.

"Pe plan intern, conduita viitoare a politicii fiscale si a celei a veniturilor reprezinta unul dintre factorii de risc relevanti. Orice abatere de la setul de masuri fiscal-bugetare incluse in proiectul de buget propus pentru anul 2017 ar urma sa aiba implicatii asupra sustenabilitatii finantelor publice", se arata in Raportul asupra inflatiei, publicat luni de Banca centrala.Balanta riscurilor la adresa proiectiei ratei anuale a inflatiei este apreciata ca fiind relativ echilibrata, mai noteaza autorii raportului BNR.In aceste conditii, plasarea deficitului bugetar peste valoarea de referinta de 3% aferenta Pactului de stabilitate si crestere si, implicit, deteriorarea pozitiei externe a economiei ar putea conduce la reevaluarea de catre investitorii straini a gradului de risc asociat economiei interne.Riscuri in sens descendent la adresa perspectivelor inflatiei asociate mediului intern continua sa fie atribuite componentelor de inflatie exogene din punct de vedere al sferei de actiune a politicii monetare, cu precadere dinamicii preturilor administrate. In acest sens, raman relevante incertitudinile privind ritmul ajustarilor viitoare ale preturilor produselor energetice, in contextul evolutiilor recente ale cotatiilor pe pietele internationale, precum si al deciziilor autoritatilor de profil cu referire la componentele pretului final supuse autorizarii acestora."Membrii Consiliului au considerat conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri, precum si structura probabila a cheltuielilor publice, drept principale surse de incertitudini si riscuri la adresa prognozei pe termen mediu a inflatiei, mai ales in contextul incertitudinilor privind noua lege a salarizarii unitare, dar si posibilele masuri fiscale corective", se arata si in minuta sedintei Consiliului de Administratie al BNR,Isarescu s-a mai referti luni si la investitiile publice modeste ale autoritatilor (vezi graicul mai jos)"In aceste conditii, o deteriorare si a pozitiei externe a economiei ar putea conduce la reevaluarea de catre investitorii straini a gradului de risc asociat economiei interne. La acestea se adauga si necunoscutele cu privire la absorbtia de fonduri europene, in conditiile stadiului incipient al atragerilor corespunzatoare ciclului financiar 2014-2020, cu efecte care s-ar rasfrange, in cele din urma, asupra potentialului de crestere si competitivitatii economiei romanesti", se mai spune in Raportul publicat luni de Banca de emisiune.Cererea de investitii a stagnat in trimestrul III 2016 (rata anuala de crestere de 0,5 la suta, comparativ cu 10,7 la suta anterior). O contributie importanta a revenit constructiilor ingineresti -(respectiv intensificarea cheltuielilor in ultimele luni ale anului). Astfel, in trimestrul III se remarca reculul lucrarilor ingineresti, in buna masura pe seama restrangerii din perioada curenta, odata cu disparitia stimulului oferit activitatii de alegerile locale din luna iunie si cu finalizarea in semestrul I a unor proiecte cu finantare europeana aferente exercitiului 2007-2013.Traiectoria va continua probabil si in perioada urmatoare, in conditiile in care eventuala revigorare din luna decembrie va fi insuficienta pentru a contrabalansa accentuarea declinului constructiilor pe acest segment in primele doua luni ale trimestrului IV, comparativ cu trimestrul anterior. O evolutie nefavorabila au inregistrat si achizitiile de echipamente (inclusiv autovehicule cumparate de companii si institutii publice), a caror decelerare constanta de ritm pe parcursul primului semestru a fost urmata de o restrangere in trimestrul III", mai arata datele BNR.