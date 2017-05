Dupa o prestatie modesta la audieri, Eugen Nicolaescu a primit girul comisiilor de Buget-Finante pentru postul de viceguvernator al BNR

documente CV_EugenNicolaescu (15 Mai 2017) PDF, 170KB

Comisiile de Buget-Finante reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au avizat luni, cu 31 de voturi pentru si 3 impotriva, numirea deputatului PNL Eugen Nicolaescu pentru functia de viceguvernator al BNR. PSD a renuntat la postul de viceguvernator BNR, ramas vacant in urma demisiei lui Bogdan Olteanu, si l-a cedat PNL, au declarat recent, pentru News.ro, surse din conducerea PSD. Desi postul era vacant din august 2016, Parlamentul nu a facut o noua numire, subiectul fiind luat in discutie abia dupa alegerile din decembrie anul trecut.Postul de viceguvernator al BNR a ramas vacant dupa ce Bogdan Olteanu si-a depus, in august 2016, demisia din functie.In 18 octombrie 2016, DNA l-a trimis in judecata pe Bogdan Olteanu pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca in 2008, cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiun Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la primul-ministrul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.Vezi mai jos CV-ul lui Nicolaescu