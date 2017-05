Nicolaescu, viitor viceguvernator BNR: Orice decizie de politica monetara trebuie sa fie in permanenta corelata cu strategia Guvernului. Liberalul si-a mai impus inca alte doua obiective la Banca Nationala

Primul este o imbunatatire a relatiei BNR cu Parlamentul. Eu cred ca simplul raport pe care Banca Nationala il prezinta Parlamentului este insuficient in acest moment. Ar trebui sa incercam sa dezvoltam mai mult aceasta colaborare.Cred ca un colectiv comun, format din parlamentari si reprezentanti ai BNR, care sa discute trimestrial despre principalele probleme pe care le are piata bancara ar putea sa contribuie la mai multe lucruri. In primul rand ar putea sa ne arate daca in legislatie mai putem indrepta anumite lucruri. In al doilea rand, Parlamentul sa fie informat despre evolutia foarte rapida a unor elemente din piata.

"Eu cred ca orice decizie (de politica monetara- n.red) trebuie sa fie in permanenta corelata cu strategia Guvernului si corelata de asemenea cu obiectivele pe care Parlamentul le poate stabili", a spus luni liberalul Eugen Nicolaescu, in cadrul audierilor pentru functia de viceguvernator al BNR. El a raspuns unei intrebari adresate de Claudiu Nasui, legate de preferinta viitorului oficial BNR pentru o politica monetara mai laxa sau mai restrictiva.Ca posibil viitor membru in CA al BNR mi-am propus 3 obiective foarte importante, a mai spus Nicolaescu.

N.Red. Potrivit Statutului BNR (art.3): "În îndeplinirea atribuţiilor, Banca Naţională a României şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate. Banca Naţională a României colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici în baza cărora se va elabora proiectul anual de buget"



Al doilea obiectiv pe care mi l-am propus este imbunatatirea guvernantei bancilor centrale, avand in vedere ca BNR ar trebui sa preia, cat mai repede si cat mai mult, bunele practici ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Cred ca in acest fel , BNR, prin participarea la Consiliul General si prin grupurile de lucru din care face parte, ar putea sa aduca mai repede si intr-un mod transparent o parte din lucrurile pe care astazi nu le realizeaza: cresterea transparentei prin continuarea publicari raportului anual privind inflatia, stabilitatea financiara. Prezentarea publica si chiar explicarea datelor pentru ca aici cred eu ca Banca nu a facut suficient: sa explice datele pe care le publica., mai ales cele referitoare la inflatie, stabilitate, decizii importante de politica monetara si continuarea publicarii minutelor sedintelor de politica momentara.

N.Red. Consiliul general al BCE poate fi considerat un organ de tranziție. Acesta îndeplinește atribuțiile preluate de la Institutul Monetar European, care îi revin BCE în cea de-a treia etapă a Uniunii Economice și Monetare, având în vedere faptul că nu toate statele membre ale UE au adoptat încă euro.



Al treilea obiectiv, care este al nostru al tuturor, se refera la pregatirea pentru intrarea Romaniei in zona euro. Aici BNR are o serie de probleme rezolvate- ma refer la cele legate de convergenta nominala. Dar in acelasi timp BNR trebuie sa lucreze mai strans cu Guvernul si cu Parlamentul ca multe din problemele ramase sa fie rezolvate. Dar mai ales sa se decida un calendar , o data tinta pentru aderare.

"Eu cred ca nu poate un singur om din CA sa influenteze o decizie atat de importanta (cea de politica monetara-n.red). Politica monetara e facuta de comitetul de politica monetara care e condus de Guvernatorul Bancii. In acelasi timp eu cred ca orice decizie in acest sens trebuie sa fie in permanenta corelata cu strategia Guvernului si corelata de asemenea cu obiectivele pe care Parlamentul le poate stabili. Mai ales ca, daca vorbim de o politica monetara restrictiva sau laxa, trebuie sa ne referim si la termenul la care vom ajunge la moneda euro.

In Consiliul de Administratie al Bancii Nationale participa- sigur, fara drept de vot- ministrul Finantelor care ar putea ridica problemele de finantare si sa le discute acolo. La una din sedintele de CA (din BNR) voi ridica problema (invitarii ministrului de Finante) pentru a discuta aceste probleme", mai spune Nicolaescu.

