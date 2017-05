INS: Economia a urcat in primele 3 luni cu 5.7%, mult dincolo de asteptarile analistilor

BNR: datele statistice disponibile prefigurează o ușoară decelerare a creșterii PIB în trimestrul I 2017

BCR: Asteptarile noastre privind cresterea economica din trim.1 2017 sunt de 4,7% fata de trim. I 2016

UniCredit:Anticipam o temperare a cresterii economice

Avansul economiei romanesti pe primele 3 luni a fost de 5.7%, a anuntat luni Institutul National de Statistica. Potrivit metodologiei actuale aplicate de INS, exista trei versiuni ale seriei PIB pentru fiecare trimestru: "date semnal", publicata aproximativ la 45 zile dupa incheierea trimestrului, "date provizorii I",publicata la 70 zile dupa incheierea trimestrului, si "date provizorii II", disponibila dupa circa 100 de zile. Proiectiile expertilor FMI indica faptul ca Romania ar urma sa aiba in acest an o crestere economica de 4,2% din PIB, in timp ce Guvernul mizeaza pe un avans economic de 5.2%.Datele anuntate marti de INS sunt mult peste estimarile analistilor pietei, inclusiv peste asteptarile BNR, care miza pe o incetinire a ritmului de crestere in acest prim trimestru din 2017.Anuntul INS:"• Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,7% pe seria brută şi cu 5,6% pe seria ajustată sezonier;• Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2017, revizuirea fiind nesemnificativă faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 83 din 7 aprilie 2017.Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2017 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2016, publicată în comunicatul de presă nr. 83 din 7 aprilie 2017. Astfel :- rezultatele trimestrului I 2016, comparativ cu trimestrul IV 2015, au fost revizuite de la 101,3% la 101,1% ;- rezultatele trimestrului II 2016, comparativ cu trimestrul precedent, nu s-au modificat ;- rezultatele trimestrului III 2016, comparativ cu trimestrul II 2016, au fost revizuite de la 100,5% la 100,7%;- rezultatele trimestrului IV 2016, comparativ cu trimestrul III 2016, au fost revizuite de la 101,4% la 101,5%.Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile""Membrii Consiliului de Administratie al BNR au apreciat că datele statistice disponibile prefigurează o ușoară decelerare a creșterii PIB în trimestrul I 2017", se arata in minuta sedintei Consiliului de Administratie al BNR, publicata luni dupa amiaza. "Creșterea economică pentru anul 2017 este prevăzută a se menține peste dinamica PIB potențial, dar la valori inferioare celei din anul anterior. Pe de o parte, stimulii fiscali și salariali implementați sau care urmează a fi aplicați configurează un impuls fiscal pozitiv, însă inferior ca magnitudine celui evaluat pentru anul 2016. Dată fiind natura stimulilor din economie, principalul determinant al creșterii economice va rămâne consumul, antrenat de evoluția venitului disponibil real, în condițiile măsurilor de relaxare fiscală, ale celor care vizează politica veniturilor în sectorul public, precum și ale majorărilor salariale așteptate a se produce în sectorul privat."Asteptarile noastre privind cresterea economica din trim.1 2017 sunt de 1,1% fata de trim.IV 2016 (pe date ajustate sezonier) si de 4,7% fata de trim. I 2016. Desi nu vom avea inca detalii privind componentele PIB, pe baza datelor lunare avem o imagine preliminara privind motoarele cresterii. Astfel, desi intr-o probabila incetinire de ritm, credem ca pe partea de formare a PIB serviciile vor fi ramas determinante pentru mentinerea suflului alert al dinamicii PIB, in ciuda unui inceput de an mai greoi datorat probabil vremii nefavorabile. In acelasi timp, industria probabil ca a accelerat ritmul in trimestrul intai, aducandu-si si ea o contributie mai importanta la crestere decat in precedentele perioade", a declarat luni pentru HotNews.ro Horia Braun, economistul sef al BCR.Potrivit lui Braun, singurul sector care in ansamblul lui probabil ca nu a "tras la caruta" au fost constructiile, care desi pe segmental rezidential au avut un trimestru cu o dinamica favorabila, la nivelul indicelui total al lucrarilor de resort au inregistrat o contractie comparativ cu trim. I 2016. Pentru intreg anul 2017 mizam in continuare pe o crestere de 4,3%, insa daca ar fi sa revizuim prognoza pe parcursul anului, pe tendintele actuale vedem mai probabila o eventuala revizuire ascendenta a ritmului de crestere, mai sustine economistul sef al celei mai mari banci romanesti."In timp ce ritmul de crestere a economiei va ramane unul alert, aceasta se va baza prea mult pe consum (atat cel privat, cat si cel public) si ar putea genera o crestere a dezechilibrelor macroeconomice. In acelasi timp, cheltuielile sociale mai mari vor reduce potentialul de crestere a economiei. Anticipam o temperare a cresterii economice sub 4% anul acesta, atat timp cat deficitul bugetar ramane sub 3% din PIB. Guvernul va mari chetuielile cu salariile, pensiile si pe cele de asigurari sociale, in timp ce autoritatile locale vor primi mai multe fonduri decat in anii anteriori. O relaxare legislativa va permite administratiilor locale sa cheltuie fonduri peste nivelul bugetat, facand astfel posibila o intoarcere la indisciplina fiscala care a cauzat deficitele structurale foarte mari in trecut. Prognozele macroeconomice care stau la baza bugetului si cele referitoare la veniturile bugetare sunt prea optimiste, generand o crestere a riscurilor fiscale", se arata in raportul trimestrial al UniCredit, publicat in a doua parte a lunii trecute.