INS: Intarzierea de luni in difuzarea comunicatelor de presa s-a datorat unei verificari in vederea protejarii datelor si echipamentelor IT, nu unui atac cibernetic asupra institutiei

In ultimele zile au fost vehiculate in spatiul public prin intermediul mass-media informatii referitoare la atacul cibernetic cu ransomware-ul Wannacry care a afectat mai multe institutii la nivel mondial, au transmis marti reprezentantii INS. "Pentru prevenirea oricaror posibile efecte in ceea ce priveste activitatea online a INS s-a procedat luni, 15 mai a.c. la o verificare riguroasa a echipamentelor IT fapt care a generat intarzieri in difuzarea comunicatelor de presa. Avand in vedere cele de mai sus, Institutul National de Statistica subliniaza ca a fost vorba doar de o verificare pentru protejarea datelor si echipamentelor IT, nu de un atac cibernetic asupra institutiei", s emai arata in comunicat