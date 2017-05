Eurostat: Romania a avut cea mai mare crestere economica procentuala din UE in primul trimestru 2017

documente Crestere PIB T1 2017 (16 Mai 2017) PDF, 151KB

Datele Eurostat au la baza informatiile raportate de agentiile nationale de statistica ale statelor membre.Avansul economiei romanesti pe primele 3 luni a fost de 5.7%, a anuntat luni Institutul National de Statistica Potrivit metodologiei actuale aplicate de INS, exista trei versiuni ale seriei PIB pentru fiecare trimestru: "date semnal", publicata aproximativ la 45 zile dupa incheierea trimestrului, "date provizorii I",publicata la 70 zile dupa incheierea trimestrului, si "date provizorii II", disponibila dupa circa 100 de zile. Proiectiile expertilor FMI indica faptul ca Romania ar urma sa aiba in acest an o crestere economica de 4,2% din PIB, in timp ce Guvernul mizeaza pe un avans economic de 5.2%.Datele anuntate marti de INS sunt mult peste estimarile analistilor pietei, inclusiv peste asteptarile BNR, care miza pe o incetinire a ritmului de crestere in acest prim trimestru din 2017.Guvernul si-a fundamentat bugetul pe anul 2017 pe o crestere economica de 5,2%, conform estiarilor Comisiei Nationale de prognoza, pe care executivul continua sa le sustina.Romania ar urma sa aiba o crestere economica de 4,3% in anul 2017, sub previziunea de 5,2% pe care Guvernul a fundamentat bugetul pe anul 2017, iar deficitul bugetar ar urma sa sara de limita de 3%, conform Prognozei de primavara prezentate joia trecuta de Comisia Europeana . Executivul comunitar atrage atentia asupra efectelor legii unitare de salarizare in sectorul public, care prezinta un risc semnificativ asupra economiei Romaniei.Astfel, Comisia Europeana si-a inrautatit usor prognoza de crestere pentru Romania, de la 4,4% in februarie la 4,3% acum. In schimb, estimarea deficitului bugetar ceva mai buna: 3,5% din produsul intern brut in anul 2017, fata de 3,6% in prognoza emisa in februarie, dar oricum peste limita de 3% peste care Uniunea Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv si oricum peste tinta asumata de guvernul Grindeanu la constituirea bugetului de stat pe anul 2017, de 2,98% din PIB pe metodologia ESA sau 2,96% din PIB pe metodologia cash.In 2018, deficitul ar urma sa se adanceasca la 3,7% din PIB, din cauza legii unitare de salarizare a bugetarilor."Proiectul legii de salarizare unitara ridica un risc semnificativ asupra prognozei fiscale, cu un potential impact de 2% la deficit in anul 2018. Forma sa finala si calendarul nu erau cunoscute la data realizarii acestei prognoze" - a mentionat Comisia Europeana in Prognoza de primavara.