Premierul sustine ca analizeaza saptamanal cu reprezentantii Ministerului Finantelor si cu cei ai ANAF mentinerea Romaniei in tinta de deficit bugetar de 3%

In acest context, premierul s-a referit si la proiectul legii salarizarii unitare, aflat acum in Parlament, "prin care se doreste situarea salariilor din sectorul bugetar la un nivel cat mai corect si realist, care sa tina cont atat de nivelul de pregatire profesionala, cat si de experienta si rezultate". "Dorinta noastra este sa analizam atent fiecare masura inainte de a fi implementata, iar pana acum ne-am mentinut in parametrii promisi", a declarat Sorin Grindeanu.Premierul Sorin Grindeanu a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Anthony De Lannoy, membru al board-ului FMI. Grindeanu a prezentat evolutia pozitiva a economiei Romaniei, confirmata de datele Institutului National de Statistica, potrivit carora, produsul intern brut in primul trimestru al acestui an a fost, in termeni reali, mai mare cu 5,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, peste prognozele analistilor. Premierul Sorin Grindeanu s-a referit si la excedentul bugetar de peste 1,64 miliarde lei, respectiv 0,2% din PIB, inregistrat in primele trei luni ale acestui an.Anthony De Lannoy a salutat evolutiile economice mentionate de premierul Sorin Grindeanu si a asigurat de intreg sprijinul FMI pentru consolidarea acestui trend si mentinerea tintelor stabilite. "Aceste date plaseaza, intr-adevar, Romania pe o pozitie buna. Ele vor fi luate in calcul pentru urmatorul raport al FMI de evaluare a stabilitatii sectorului financiar", a declarat oficialul FMI, potrivit comunicatului transmis de catre Guvern.