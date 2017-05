Cariera si dezvoltarea profesionala, preocupari majore  pentru angajatorii romani (studiu Deloitte)

Schimbarea frecventa a setului de competente profesionale necesare pentru a obtine performanta la locul de munca, lipsa candidatilor cu experienta si dorinta angajatilor de a se dezvolta continuu in plan profesional plaseaza invatarea si cariera in topul preocuparilor liderilor de business si HR romani, acestea fiind urmate de experienta angajatilor, arata a cea de a cincea editie a studiului Deloitte Human Capital Trends 2017.Rezultatele studiului releva ca in Romania exista preocupari diferite in zona de capital uman fata de celelalte tari din regiune sau la nivel global. In timp ce respondentii din Romania si Europa Centrala si de Est considera ca dezvoltarea angajatilor se afla in centrul preocuparilor angajatorilor, la nivel global, cel mai important aspect din perspectiva capitalului uman este organizatia viitorului."Aceasta particularitate a Romaniei indica inclusiv ca dinamica pietei muncii este una specifica in raport cu alte state", a spus Raluca Bontas, Director Global Employer Services Deloitte Romania."In prezent, setul de competente profesionale necesare pentru a avea performanta in munca se schimba de la o perioada la alta. Modelul traditional care a functionat in trecut, in care competentele formate la inceput de drum erau valabile pentru tot parcursul carierei profesionale, nu mai este valabil. Astfel, atat organizatiile, cat si angajatii sunt preocupati constant de dezvoltarea unor noi competente. In plus, numerosi angajatori se confrunta cu lipsa candidatilor cu expertiza si, din acest motiv, dezvolta programe interne de dezvoltare profesionala. La randul lor, candidatii plaseaza dezvoltarea carierei printre interesele lor majore. In acest sens au nevoie de consiliere, dar si de un cadru organizational care sa le faciliteze atingerea acestui obiectiv", a adaugat Bontas.Experienta angajatilor este o alta prioritate in randul angajatorilor romani (51%)."Acest subiect e important intrucat angajatorilor le este tot mai dificil sa gaseasca angajati valorosi, sa ii motiveze si, in definitiv, sa ii retina pe termen lung. In acest context, functia de HR este acum preocupata sa identifice nevoile angajatilor care difera de la caz la caz in functie de mai multe criterii precum generatia, situatia personala etc. si sa modeleze cat mai particularizat oferta de atragere si retinere. Astfel, conceptul de Total Rewards (pachetul complet de recompensare a angajatilor care consta in toate elementele financiare si non-financiare, tangibile si intangibile pe care organizatia le ofera) este unul actual si poate include de la programul flexibil de lucru la programe de remunerare variabila cu componenta de tipul Stock Options Plan (posibilitatea ca angajatii sa poata dobandi, in anumite conditii, actiuni ale companiei). De asemenea, agenda este completata de subiecte precum "starea de bine a angajatilor" ("well-being") sau sisteme care determina cresterea productivitatii."Pe locul al treilea in preocuparile angajatorilor se numara organizatia viitorului."Structurile mai putin flexibile si ierarhice tind sa fie inlocuite de lucrul in ecosisteme si retele de echipe in cadrul organizatiei. O retea de echipe de dimensiuni reduse are avantajul de a livra rezultate rapid, de a genera un nivel ridicat de angajament printre membrii sai si de a orienta atentia catre misiunea avuta. In acest fel competentele fiecarui specialist din echipa se potenteaza si se conecteaza direct la livrarea rezultatelor. Pentru implementarea unui astfel de stil de lucru este necesara o mentalitate noua, alaturi de adaptarea structurii organizatiei care va duce si la regandirea proceselor din cadrul organizatiei".In ceea ce priveste investitia in resursele umane, 11% dintre respondenti se asteapta la o crestere semnificativa a investitiei companiilor in angajatii lor de mai mult de 5%. Peste 40% dintre respondentii romani au raspuns ca organizatia lor are in plan o crestere cu 1-5% a investitiilor in capitalul uman in 2017.Deloitte Human Capital Trends 2017 este unul din cele mai ample studii din domeniul capitalului uman realizate la nivel global. Analiza a fost realizata pe baza raspunsurilor a peste 10.000 de profesionisti din 140 de tari participante, inclusiv Romania.Tendintele au rezultat dintr-o analiza complexa a numeroase aspecte, indicate de catre respondenti care lucreaza in egala masura in zona de HR (63% dintre respondenti), dar si din afara acesteia, respectiv in zona de business (37% dintre respondenti). Perspectiva respondentilor din afara zonei de HR este extrem de valoroasa pentru intregul studiu.