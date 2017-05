O altfel de privire asupra cresterii economice. Va revizui INS peste un an-doi datele anuntate marti? Cat de des isi revizuieste de fapt Statistica, propriile cacule?

Ce aveam in 2012?

Cifra cresterii economice record anuntate marti, de 5.7% a produs un mic seism printre ceilalti utilizatori de modele matematice care produc estimari ale PIB-ului. Printre ei, BNR, care anuntase cu doar o zi inainte o decelerare a cresterii economice, adica exact opusul anuntului INS. Evident, datele Statisticii nu pot fi puse sub indoiala chiar daca pe moment, ele servesc de minune guvernantilor pentru a se impauna cu cel mai mare avant economic din toata Europa. Majoritatea economistilor cu care HotNews a stat de vorba au fost de parere ca INS isi va revizui datele dupa o vreme, drept pentru care ne-am intrebat cum e cu aceste revizuiri. Si ne-am uitat pe cifre.Ne-am uitat la doi ani diferiti: 2012 si 2016.Mai exact la corelarea intre Retail Sales si Final Consumption.De ce am ales acesti doi ani?Pai sa ne gandim la contextul socio-economic.2012 era primul an de crestere economica dupa recesiune iar 2016 este anul in care luptele intestine incepute in 2014 au inceput sa dea roade si sa confirme bataliile duse pentru putere.Ce e interesant? Pai e interesant sa vezi cum consumul final (in ritmuri trimestriale pe serie bruta) a fost corelat in medie cu 33% pe trimestru, cu retail sales. Ceea ce pare usor absurd, in conditiile unui export net negativ.: sacrificarea statului de drept pentru preluarea puterii politice.dupa primul an din noul ciclu de crestere (2011)presedinte izolat, executiv instabil (MRU, feb-mai; VVP, mai-dec), legislativ instabilnemultumire, resentimente dupa reformele Boc, coagulare pro-stangagestionarea anului electoral pentru preluarea puterii politice.spre final de ciclu de crestere dar posibil inceput de ciclu politic cu control confortabilpresedinte izolat, executiv tehnocrat, legislativ USL persuasivsperanta in crestere, sustinere masuri de stanga, acordarea puterii formatiunii majoritare de stanga, asteptari pozitiveIn 2016, cifrele sunt mai bine corelate decat in 2012, dar haideti sa ne utam putin invers. Ce inseamna un consum final de 9% sa zicem, si care este explicatia lui plauzibila. Sa ne uitam la cum si cat era atunci retail sales si ce fel de consum a sustinut acel retail sales. Asta in ideea de constructie pe viitor, de 2017. Ce fel de retail sales trebuie sa avem acum ca sa sustina cat anume consum care sa explice aceste cresteri economice uriase? Daca atunci, astea erau datele, acum cat consum putem sa avem?Sa ne uitam pe revizuiri acum:Mai jos aveti una dintre revizuirile INSDe asemenea, mai jos o alta:Un studiu BNR dedicat acestor revizuiri ale Statisticii arata ca revizuirile se fac,"în general, in scadere în termeni absoluţi, indicând o tendinţă de netezire a ratelor de creştere. Revizuirile operate de INS prezintă efecte noise (zgomot) – creşterile PIB real sunt caracterizate de erori de măsură aleatoare şi nu pot fi considerate prognoze eficiente ale seriilor viitoare –, indicând necesitatea construirii unui model pentru extragerea seriei neobservabile a PIB filtrat".Studiul BNR poate fi citit alaturat