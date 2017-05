Dumitrescu, INS: Cresterea pe primul trimestru va ramane 5.7%, va garantez! Datele au fost contestate din necunoastere

"Nu Banca Nationala face estimari. Estimarile le face intotdeauna Institutul National de Statistica. In momentul in care INS-ul spune ca e atat, poti sa spui tu ce vrei, ca atat ramane. La PIB exista 4-5 cicluri de prezentare a datelor -datele semnal, provizoriu I si II, apoi date semidefinitive si abia dupa circa doi ani vin datele definitive. Acesta estimare semnal, de 5.7% reprezinta datele la 45 de zile. Noi mai calculam si o pre-estimare la 30 de zile pe care o trimitem Eurostat, dar care nu e facuta public. Aceasta valva care s-a creat este falsa, pentru ca noi nu avem cum influenta raportarile a zecilor de mii de entitati esantionate. Prognoza pe primul trimestrul unu este insa relativ hazardata. Dar ramane 5.7%, va garantez! Poate sa se schimbe in 5.4 sau in 5.8, dar nu stim inca", a spus joi seful de cabinet al Presedintelui INS, care e plecat la o conferinta pe teme de statistica in Luxemburg.Datele referitoare la cresterea economica de 5,7% din primul trimestru al acestui an au fost contestate din necunoastere,a mai spus Dumitrescu."Uitati-va si la comunicatele anterioare ale Statisticii. Industria a crescut 'cu 10%, alte sectoare au avut cresteri cu 12-15%. In aceasta etapa ne-am bazat pe cresterile spectaculoase care au existat", a mai spus Dumitrescu.Metodele de determinare a PIB-ului sunt doua: cea dupa productie si cea dupa cheltuieli. La cea prin productie aduc productia pe ramuri si vad care cu cat contribuie. La cea dupa cheltuieli e bazata pe cat a consumat gospodaria...In final rezultatele celor doua metode trebuie sa fie consistente."Au existat cresteri trimestriale de circa 4% in 2015 si aproape 5% in 2016, avansul acesta se inscrie in trend. Nu inseamna mare lucru cresterea din primele trei luni, abia in trimestrul al treilea putem vedea mai clar ce se va intampla la nivelul intregului an. S-au contestat cifrele de 5,7% pe brut si de 5,6% ajustat din necunoastere sau din necitire", a declarat Dumitrescu.El a mai adaugat fiind primele estimari, cifrele finale pot scadea sau creste cu maximum 0,2 puncte procentuale. In plus, primele estimari pe primul trimestrul sunt intotdeauna "oarecum hazardate", pentru ca este foarte greu sa estimezi aportul anumitor sectoare agricole la inceputul anului, cum ar fi agricultura.Dumitrescu a subliniat ca statistica este independenta din punct de vedere politic, in contextul in care nu emite judecati in acest sens si trebuie sa demonstreze intotdeauna cifrele publicate.