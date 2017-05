Impactul cumulat al politicilor de concurenta la nivelul a 10 industrii cheie depaseste un miliard de euro (studiu)

In industria bancara, principalul efect generat ca urmare a aplicarii OUG 50/2010 l-a reprezentat cresterea gradului de mobilitate al clientilor, respectiv majorarea numarului creditelor refinantate care a dus la randul sau la majorarea concurentei in sistem.Totalul economiilor aduse de Consiliul Concurentei in sectorul bancare se ridica la circa 41.5 milioane de euro (din OUG 50) si alte 15.73 mil. euro din plafonarea comisioanelor aferente serviciilor de plati cu cardul.

Impactul politicilor aplicate de Consiliul Concurentei, in cei 20 de ani de activitate, la nivelul a zece industrii cheie, depaseste un miliard de euro, conform unui studiu elaborat de ASE, la comanda Consiliului. Prin acest studiu,institutia condusa de Bogdan Chiritoiu incearca sa se plaseze mai aproape de consumator, incercand sa explice beneficiile practice ale activitatii Consiliului.Practic, membri din conducerea Consiliului merg prin tara si se intalnesc atat cu reprezentanti ai mediului de afaceri cat si cu studenti si profesori, intr-o incercare de a-si face cat mai bine cunoscuta activitatea.Revenind la studiul citat, metodologia folosita in lucrare este la standardele OECD si arata ca instrumentele folosite de autoritatea de concurenta a avut "un impact favorabil la nivelul economiei Romaniei, contribuind in mod direct la crestere economica si, pe aceasta baza, a nivelului de trai."Impactul determinat se ridica la circa 1,06 miliarde euro pe baza metodologiei Comisiei Europene, respectiv 1,09 miliarde euro pe baza metodologiei OECD.Deocamdata doar 4 tari au facut asemenea calcule, Romania fiind a cincea tara europeana care incearca sa cuantifice practic cum s-a tradus activitatea ei in viata consumatorilor.Determinarea impactului s-a realizat la nivelul urmatoarelor industrii cheie din economia nationala: servicii bancare, asigurare de raspundere civila auto obligatorie, administrare de fonduri de pensii private, producerea si comercializarea cimentului, telecomunicatii mobile, farmaceutica si de servicii de sanatate, producerea si comercializarea energiei electrice, distributia carburantilor, retail si profesii liberale.Din beneficiile de peste un miliard de euro, mai mult de jumatate au fost in sectorul telecomunicatiilor, respectiv 575 de milioane de euro, domeniu in care interventiile Consiliului Concurentei prin investigatiile derulate sau prin propunerile de ajustare a legislatiei specifice si buna cooperare cu autoritatea de reglementare a pietei (ANCOM), au asigurat o piata concurentiala de telecomunicatii fixe si mobile comparativ cu alte state europene, servicii de calitate la preturi rezonabile pentru consumatori, respectiv un grad mare de penetrare in randul populatiei, scrie Agerpres.In sectorul comercializarii carburantilor, instrumentarea a doua cazuri de cartel, finalizate cu sanctiuni, precum si monitorizarea permanenta a pietei au dus la elaborarea unui set de masuri si sanctiuni pentru stimularea concurentei in domeniu, care au generat economii de 145 de milioane de euro, mai arata studiul ASE.In domeniul energiei electrice, economiile au fost de 131 milioane de euro, in sectorul profesiilor liberale - 77,5 milioane de euro, in retail - 62,4 milioane de euro, in sectorul bancar - 57,2 milioane de euro, iar in industria farmaceutica - 18,6 milioane de euro."Mentionam ca au fost avute in vedere numai cazurile relevante din punct de vedere al impactului generat, alte interventii ale autoritatii de concurenta, cum ar fi, spre exemplu, amenzile pentru nenotificarea operatiunilor de concentrare economica, fiind exceptate. In toate cazurile abordarea noastra a fost de tip conservator, comparativ cu baremurile si indicatorii propusi de metodologiile utilizate. De asemenea, este important de precizat faptul ca aceasta analiza de impact nu surprinde decat o mica parte a impactului total al activitatii autoritatii de concurenta", se mentioneaza in studiu.In cei 20 de ani de activitate, Consiliul Concurentei a declansat 345 de investigatii, din care 51,8% reprezinta autosesizari.Totodata, din 1997 pana in prezent, institutia a aplicat amenzi in valoare de 574,8 milioane de euro, cele mai mari fiind aplicate in anul 2011, respectiv 294,1 milioane de euro. Peste 90% din sanctiuni au fost aplicate pentru practici anticoncurentiale, respectiv intelegeri intre companii si abuz de pozitie dominanta.Bugetul autoritatii de concurenta, in cei 20 de ani de functionare, a fost de circa 158,7 milioane de euro, mai noteaza Agerpres.