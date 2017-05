Leul, prins intre menghina scaderii dolarului si aprecierii euro. BNR a calculat joi o medie de 4.57 lei/euro, nivel care a mai fost atins in octombrie 2012

BNR a calculat joi o medie a cursului leu/euro la 4.57 unitati, nivel la care nu a mai ajuns din octombrie 2012. De asemenea, cursul mediu al tranzactiilor pe dolar a urcat joi la 4.11 lei, desi dolarul azi a avut o zi mai dificila dupa ce piata din SUA a sanctionat problemele lui Trump. Dolarul a ramas la valori scazute fata de un cos de monede majore pe seama temerilor privind actiunile administratiei SUA, iar euro a atins un nou maximum multi-lunar la USD 1.1171/EUR si fluctueaza in jurul nivelului USD 1.1125/EUR. Monedele Europei emergente au pierdut teren fata de euro din cauza scaderii apetitului global fata de risc.Produsul intern brut al Japoniei a crescut in primele trei luni ale anului cu 0.5% fata de cel din trimestrul anterior. Aceasta este cea mai mare crestere din ultimul an si marcheaza in acelasi timp cea mai lunga perioada de expansiune economica neincetata (cinci trimestre). PIB-ul nipon a crescut sustinut in acelasi timp de exporturile solide si de consumul privat. Ca urmare, euro a scăzut față de moneda japoneză la 123,80 yeni/eurfata de 125.34 yeni cu o seara inainte.Revenind la dolar, acesta a pierdut teren si in fata monedei japoneze, fiind sub presiunea problemelor administratiei americane.Acumularea controverselor de catre Președintele SUA tine dolarul la cel mai scăzut față de euro de dupa alegeri. De asemenea, investitorii asteapta datele privind cererile noi de asistenta la somaj depuse in decursul saptamanii anterioare in SUA estimand ca numarul acestora se va apropia de 240 mii.Francul elvetian a crescut ușor față de euro la 1.0918 chf/eur, amplitudinea cresterii fiind si mai mare fata de dolarul american, rămânând aproape de cel mai bun nivel al sau din ltimele 6 luni.PIATA MONETARACurba randamentelor implicite este practic neschimbata joi dimineata cu segmentul maturitatilor scurte sub 0.20% si cu segmentul 1M-3M in zona 0.45% - 0.55%.PIATA TITLURILORMinisterul Finantelor intentioneaza sa vanda joi cinci sute milioane lei in titluri de stat cu maturitate in februarie 2020. Ne asteptm ca randamentul maxim acceptat sa se situeze in jur de 1.90%.METALE PRETIOASEPreturile metalelor pretioase si-au oprit ascensiunea joi dimineata pe seama unor marcari ale profitului desi cererea puternica pentru active de refugiu persista. Aurul a coborat la 1,257.65 dolari pe uncie dupa ce a atins in cursul diminetii un nou maximum al ultimelor doua saptamani la USD 1263.02 dolari pe uncie, pretul unciei de argint a scazut la 16.80 dolari, platina este cotata sub 940.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului s-a micsorat sub 780.00 dolari pe uncie.