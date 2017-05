Bloomberg: Ritmurile inalte de crestere economica din Europa de Est se apropie de final

Dar in conditiile in care economiile din regiune functioneaza aproape de potentialul lor, autoritatile sunt in stare de alerta din cauza efectelor revenirii inflatiei. Si in timp ce datele preliminare arata ca avansul PIB-ului in toate cele sase state din Europa de Est a depasit nivelul din zona euro in primul trimestru din 2017, ritmul de crestere risca sa se reduca, avertizeaza analistii de la Capital Economics Ltd.





Conform principiului "Goldilocks" (ceva trebuie sa se incadreze in anumite limite, in opozitie cu atingerea extremelor), perioada de crestere solida insotita de inflatie scazuta, de care s-a bucurat regiunea in ultimii ani, ajunge acum la sfarsit, explica Liam Carson, analist la Capital Economics in Londra. Acesta afirma: "Se pare ca 2017 ar putea fi anul de varf al cresterii economice in Polonia, Ungaria si Romania".





Limitarile legate de capacitate devin o piedica in Europa de Est, cu un PIB combinat de aproape 1.000 de miliarde de dolari.





Lipsa fortei de munca va afecta cresterea economica, iar orice noi masuri de stimulare vor inrautati doar riscurile inflationiste, intr-o perioada in care redresarea de pe piata materiilor prime majoreaza deja preturile.





Luna aceasta, Comisia Europeana a estimat pentru anul viitor o incetinire a cresterii in Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovenia, si o usoara accelerare in Cehia.





Guvernele din Europa de Est depind de masurile de politica monetara si fiscala pentru a stimula cresterea economica, care anul trecut a fost afectata de nivelul mai scazut de fonduri europene absorbite. Masurile ¬ de la majorarea alocatiilor pentru copii in Polonia, la multiplele reduceri de TVA din Romania ¬ au stimulat cheltuielile de consum si au ajutat la reducerea decalajului fata de statele mai bogate din Europa Occidentala.