ANAF verifica piata legumelor si fructelor in cadrul operatiunii CERES

s-au aplicat 474 sanctiuni contraventionale principale (378 amenzi si 96 avertismente), valoarea totala a amenzilor fiind de 2.472.618 lei;

s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 280.070 lei, din care: sume (numerar) in valoare de 63.660 lei; venituri ilicite in valoare de 106.845 lei; bunuri in valoare de 109.565 lei,reprezentand 48.234 kg fructe si legume.



ANAF, prin Directia generala antifrauda fiscala, a demarat operatiunea CERES, pentru verificarea si monitorizarea pe perioada verii, a centrelor comerciale si a altor spatii (piete, targuri,etc) in cadrul carora sunt comercializate, in sistem en-gros, marfuri de tipul fructelor si/sau legumelor proaspete, au anuntat reprezentantii Fiscului intr-un comunicat.In perioada 19 - 20 mai 2017, in cadrul acestei operatiuni, au fost desfasurate actiuni de control la 354 contribuabili, fiind stabilite sume in valoare totala de 2.752.688 lei (amenzi si confiscari), respectiv:De asemenea, s-a dispus suspendarea activitatii a 4 contribuabili pentru nedotare cu aparate de marcat electronice fiscale, au mai adaugat reprezentantii ANAF.