Anghel, BVB: Piata romaneasca are nevoie de listarea Hidroelectrica si de cresterea lichiditatii

Romania are sanse sa treaca de la statutul de piata de frontiera la cel de piata emergenta in 2020, in contextul in care indeplineste criteriile calitative, dar are nevoie de cresterea lichiditatii si de listarea Hidroelectrica, a declarat luni presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, in cadrul Forumului Pietei Financiare, organizat de Asociatia Romana a Bancilor (ARB), citat fiind de News.ro. Pentru bursa romaneasca, avantajul principal pe care il aduce statutul de piata emergenta este atragerea unor investitori mai mari, care nu investesc in piete de frontiera, considerate prea mici si speculative.Un raport realizat in martie a anului trecut de FTSE Russell arata ca piata de capital din Romania indeplineste opt din noua criterii pentru a-si imbunatati statutul la categoria piata de capital emergenta, de la categoria piata de frontiera, in care este situata in prezent, dar nu se califica dupa unul dintre cele mai importante criterii, cel al lichiditatii pietei.Astfel, Romania are nevoie de mai multe companii mari care sa se listeze pe BVB, iar listarea Hidroelectrica ar accelera puternic procesul de trecere la un nou statut, a subliniat Anghel, care spera ca aceasta trecere va fi facuta in 2020.¬In 2020, cred ca vom fi piata emergenta, in contextul cresterii capitalizarii companiilor. Valoarea totala a capitalizarii ar putea ajunge la 15-20% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de 12% in prezent. Sper ca, atunci, vom depasi Cehia si Ungaria din acest punct de vedere¬, a afirmat Anghel.Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB a ajuns la 20,4 miliarde de euro saptamana trecuta, cel mai inalt nivel din ultimii noua ani, dupa listarea Digi Communications (simbol bursier DIGI).Directorul general al Fondului Proprietatea (FP), Greg Konieczny, a declarat recent ca listarea pe bursa in acest an a producatorul de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, ar fi un miracol, in conditiile in care numirea unui consiliu provizoriu va intarzia semnificativ acest proces, iar un consiliu permanent ar urma sa fie numit probabil pana la finalul anului.Listarea Digi este cea mai mare listare privata din istoria BVB. Pretul actiunilor in cadrul ofertei a fost de 40 lei pe actiune, la acest pret, valoarea ofertei fiind de peste 944 milioane lei (207 milioane euro).Anterior, recordul era detinut de MedLife, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private din Romania, care a reusit anul trecut sa stranga din piata 230 milioane lei (50,9 milioane euro) de la investitori.