ANAF a inceput un val de controale la comerciantii de fructe si legume

In perioada 19 - 20 mai 2017, in cadrul acestei operatiuni, au fost desfasurate actiuni de control la 354 contribuabili, fiind stabilite sume in valoare totala de 2.752.688 lei (amenzi si confiscari), respectiv:- s-au aplicat 474 sanctiuni contraventionale principale (378 amenzi si 96 avertismente), valoarea totala a amenzilor fiind de 2.472.618 lei;- s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 280.070 lei, din care:- s-a dispus suspendarea activitatii a 4 contribuabili pentru nedotare cu aparate de marcat electronice fiscale.