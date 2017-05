Isarescu bate saua. Iapa insa nu pricepe si pace. Ce e de facut?

2009

Potrivit DEX, a bate saua (ca) sa priceapa (sau sa inteleaga) iapa inseamna a da sa se inteleaga ceva in mod indirect, a face aluzie la ceva. Din 2010, Isarescu face aluzii, dar nu-l intelege nimeni. Clientii bancari sigur nu (pentru ca limbajul e pe alocuri prea tehnic pentru ei), bancherii se uita la alt film, iar restul pietei nu conteaza in ecuatie. Luni, Guvernatorul le-a batut usor obrazul bancherilor. "Vad in primele randuri oameni din banci care se mira de ceea ce spun. Asta e chiar o problema", a spus luni Isarescu. Dar Guvernatorul se cam repeta. Vedeti mai jos o cronologie la prima a reprosurilor aduse bancherilor de catre Guvernator.Isarescu: Bancile au suprareactionat. In contextul actual, se impune este mai multa flexibilitate din partea acestora ( sursa) Isarescu: Bancile sa se apropie de clienti pentru ca astfel vor gasi solutii ( sursa Isarescu catre banci: Este o aroganta ingrozitoare sa credeti ca publicul trebuie sa stie cum functioneaza o banca ( sursa Isarescu: Facebook-ul, greselile bancherilor si dominatia online-ului au dus la aparitia de "adevaruri" departe de adevarul stiintific. ( sursa Isarescu: Bancile sa lase nasul mai jos! ( sursa Isarescu: Finalitatea trebuie sa fie impartirea intre banci si clienti a poverii suplimentare aparute ca efect al crizei ( sursa Isarescu, catre bancheri: Renuntati la aroganta si fiti mai benevolenti cu clientii. Tupeismul este exclus! ( sursa Bancherii insa spun ca si BNR isi are vina ei ca banca centrala, prin normele extrem de restrictive pe care le da in piata si de la care nu ai cum sa te abati intrucat risti amenzi foarte mari. "Am avut cazuri in care, chiar daca voiam sa ajutam un client- o firma din domeniul transporturilor- n-am putut s-o facem din cauza reglementarilor BNR", a marturisit pentru HotNews.ro un executiv din sistem.Cert este ca educatia financiara promovata in ultima vreme de bancheri, ar trebui sa inceapa cu propriii angajati, ca sa ma opresc aici...