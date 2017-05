Perioada maxima pentru care poti angaja zilieri este de 90 de zile intr-un an. Fac exceptie zilierii din activitatile de crestere a animalelor si cei din sectorul gradinilor botanice unde perioada maxima anuala urca la 180 zile

Registrul zilierilor se comunica la ITM pana in data de 5 a lunii urmatoare,

Remuneratia zilierului este supusa numai impozitului pe venit. Nu se datoreaza asigurari sociale insa nici nu confera vechime in munca la stagiul de pensii sau pentru alte prestatii sociale.

Prin Legea nr. 105/2017 se aduc modificari punctuale la reglementarile aplicabile pentru angajarea de zilieri - Legea nr. 52/2011 cu modificari ulterioare. "In acest sens perioada maxima pentru care poate fi angajat un zilier este de 90 de zile intr-un an. Fac exceptie angajarile de zilieri in activitatile de crestere a ovinelor, cabalinelor, bovinelor si cele din sectorul gradinilor botanice unde perioada maxima anuala pentru care poate fi angajat un zilier este de 180 zile", arata Adrian Benta, consultant fiscal.Pentru angajarile in acest sector de cresterea animalelor (pasunatul oilor, cresterea bovinelor si a cabalinelor) registrul zilierilor se poate completa si saptamanal, mai arata Benta.Plata zilierului se efectueaza zilnic ca regula generala.Daca durata angajarii este mai mare de 30 zile, plata zilierului poate fi facuta si saptamanal, daca zilierul isi da acordul scris pentru acest termen.In rest celelalte reglementari raman nemodificate: