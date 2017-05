Prima posibila explicatie a cresterii explozive a economiei din primul trimestru vine dinspre UniCredit: Seriile de date lunare publicate de Statistica par sa indice industria ca motor principal al avansului economic

Ne asteptam ca vanzarile cu amanuntul sa fi pierdut din forta deoarece "combustibilul" care alimenta cresterile din consum a creat anterior au creat un efect de baza negativ. Cu toate acestea, consumul si-a mentinut o contributie semnificativa, sustinuta de cresterile salariale de 15,5% in primul trimestru.



In consecinta, consideram ca consumul a ramas principalul motor de crestere pe partea cererii, eventual insotit de exporturi mai mari decat cele anticipate.



Investitiile s-au mentinut probabil modeste sau chiar in recul, dupa cum indica investitiile publice mai mici (-5,4% in primul trimestru) si sectorul constructiilor contractante (-1,5%).

Cheltuielile mai mari de securitate sociala vor reduce cresterea potentiala datorita investitiilor pierdute, motiv pentru care ne asteptam ca ritmul de crestere economica sa scada sub 4% in acest an, cu exceptia cazului in care deficitul bugetar se mareste cu mult peste 3% din PIB.

documente UniCredit Weekly (23 Mai 2017) PDF, 540KB

"Ne-am uitat la seriile lunare publicate de INS pentru comertul cu amantul, industrie si constructii. Daca e sa calculam cresterea acestor indici lunari pe primul trimestru, surpriza sa fi provenit din industrie. Pe ansamblu, cererea din zona euro si mai ales cea din Germania este puternica si asta ar fi putut trage in sus industria", a explica marti pentru HotNews.ro economistul sef al UniCredit, Anca Aron. Banca a publicat marti raportul pe macroeconomie."Noi, pe comertul cu amanuntul am inclus o usoara decelerare, mai mica decat ceea ce ne arata datele cu frecventa lunara. Pe constructii noi am estimat o usoare stagnare, iar datele INS confirma o usoara scadere. De asta credem ca industria poate fi motorul. Trebuie sa vedem si evolutiile din urmatoarea perioada, sa nu fie un efect al unor zileleor lucratoare, iar in trimestrul al doilea sa avem o evolutie mai temperata", mai spune Anca Aron."Comparand asteptarile noastre cu datele lunare ale INS, credem ca surpriza a fost cauzata, in principal, de industrie, care a inregistrat o crestere de 7,3% in trimestrul al doilea (fata de o crestere de + 3,5% anticipata de noi). Motorul pare sa fi fost unul cu doua viteze: Tiparirea si reproducerea pe suporti a inregistrarilor (+ 25,6%) si Fabricarea echipamentelor electrice(+ 21,1%). Acesta din urma a alimentat in principal exporturile, care au crescut cu 11,5% in trimestrul II", se mai arata in Raportul UniCredit.Ce se mai spune in document:Citeste atasat intregul raport al UniCredit.