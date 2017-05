Moody's a retrogradat ratingul Chinei, pentru prima oara dupa aproape 3 decenii: Forta financiara a tarii se va eroda in anii urmatori

Retrogradarea cu un pas, de la A1 la Aa3, vine in conditiile in care Beijingul se confrunta cu riscuri financiare ridicate generate de anii de stimulare a economiei prin imprumuturi.“Retrogradarea reflecta prognoza Moody’s ca forta financiara a Chinei se va eroda in anii urmatori, cu datoriile din intreaga economie continuand sa creasca in conditiile in care cresterea potentiala incetineste”, a spus agentia de rating intr-un comunicat de presa. Perspectiva Chinei a fost schimbata de agentie de la stabila la negativa.Ministerul de finante de la Beijing a spus ca retrogradarea, prima pentru China din 1989 si pana acum, supraestimeaza riscurile din economie si a acuzat ca se bazeaza pe o "metodologie nepotrivita"."Aprecierile Moody’s, ca datoria sectoarelor nefinanciare va creste abrupt prin masuri de stimulare, exagereaza dificultatile cu care se confrunta economia Chinei si subestimeaza abilitatea guvernului chinez", spune ministerul intr-un comunciat de presa.Liderii de la Beijing au decis ca anul acesta prioritatile principale sa fie gestionarea riscurilor financiare si de aparitie a bulelor speculative.In acelasi timp, autoritatile cauta, cu prudenta, sa nu loveasca in cresterea economica, ridicand cu mare grija dobanzile pe termen scurt in timp ce inaspresc supravegherea autoritatilor de reglementare.