Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei a sistat momentan discutiile cu Ministerul Finantelor pe tema impozitului pe gospodarie pana cand finantistii nu vin cu un studiu de impact/Finantele: Speram sa il avem gata cat mai repede

Reprezentanti ai MFP, contactati de HotNews.ro, au declarat ca se spera ca simularile privind impactul noului impozit ar putea fi gata in 2-3 saptamani.Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, participanti in grupurile de lucru care discuta cu Finantele despre modul de aplicare a impozitului pe gospodarie au suspendat momentan discutiile, asteptand ca oficialii din MFP sa prezinte un studiu de impact cu privire la noul impozit."Noi avem grupurile de lucru care discuta pe diferite teme. Pe aceasta tema (a impozitului pe gospodarie- n.red), am luat decizia sa temporizam discutiile si sa le amanam pana la aparitia studiului de impact pentru a vedea inainte cum arata lucruruile. Noi am furnizat Ministerului Finantelor ingrijorarile noastre, dansii au fost deschisi acestui studiu de impact si urmeaza sa-l analizam impreuna si sa vedem in ce masura vom continua si cu ce", a declarat miercuri Daniel Anghel. Reprezentanti ai MFP, contactati de HotNews.ro, au declarat ca se spera ca simularile privind impactul noului impozit ar putea fi gata in 2-3 saptamani.Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) semnaleaza ca, in absenta unui studiu de impact, proiectul de modificare a Codului Fiscal privind introducerea impunerii globale a gospodariilor poate conduce la consecinte grave pentru economie. CDR este deschisa sa analizeze in cadrul consultarilor organizate de Guvern studiul de impact al proiectului de introducere a Impozitului pe Venitul Global (IVG). Consideram ca studiul trebuie sa indice masurile alternative necesare pentru a compensa deficitul bugetar determinat de scaderea cotelor de impunere, precum si sursele de finantare a scaderii bruste si semnificative de incasari la buget cauzata de eliminarea retinerii la sursa a impozitului pe venit.CDR sustine un sistem fiscal care asigura sustenabilitatea pe termen scurt, mediu si lung a executiei bugetare, cu respectarea tuturor indicatorilor macroeconomici asumati de Romania. Sistemul actual al cotei unice de impunere a condus, in ultimii 12 ani, la cresterea Produsului Intern Brut (PIB), a investitiilor si a incasarilor bugetare, prin fiscalizarea unei parti insemnate a economiei, la conformare voluntara si implicit la diminuarea "economiei negre" sau "gri". Cota unica de impozitare a simplificat administrarea fiscala in Romania, atat pentru contribuabili, cat si pentru autoritati, a crescut nivelul de trai al populatiei active si, indirect, al pensionarilor, prin fondurile mai mari stranse la bugetul general consolidat.CDR semnaleaza ca, prin comparatie, introducerea noului sistem de impozitare a venitului global expune economia Romaniei la instabilitate si riscuri economice inutile, mai ales in absenta unui studiu de impact temeinic si a unui plan de implementare multianual.pentru ca eliminarea sistemului de retinere la sursa si plata lunara a impozitului pe venituri (ex. salarii, dividende, dobanzi etc.), precum si a celui de plati anticipate de impozit (ex. pentru veniturile din activitati independende, chirii etc.) va determina o scadere drastica a incasarii veniturilor bugetare in anul 2018 care, raportat la datele anului 2016, va insemna cel putin 4% pierdere a veniturilor din PIB. O astfel de masura poate avea ca efect implicit necesitatea introducerii altor impozite si taxe in anii urmatori.pentru ca presupune ca, in aproximativ jumatate de an, peste 7 milioane de gospodarii sa se inregistreze voluntar la Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), in conditiile in care conceptul de ￯gospodarie￯, ca pilon de baza al noului sistem, nu este reglementat de legislatia romaneasca, iar mecanismul de colectare este neclar. Din analiza altor sisteme fiscale (cum este cel american), impunerea se realizeaza in mod individual si numai optional (daca este in beneficiul contribuabilului), la nivel de familie formata din sot, sotie si copii.pentru ca Guvernul va trebui sa adapteze sistemului informatic al ANAF care, in prezent, se confrunta cu un deficit al arhitecturii hardware, iar cresterea "artificiala" a numarului persoanelor supuse impunerii il poate colapsa. Adaptarea aplicatiilor software inseamna costuri suplimentare pentru a modifica sistemele actuale definite pe baza cotei unice si realizate cu finantare de la Banca Mondiala. Si mai multe cheltuieli vor fi necesare pentru a creste gradul de pregatire profesionala a organelor fiscale si nivelul de educare a contribuabililor, astfel incat noile reguli de impunere chiar sa fie respectate.Pe de alta parte, pentru a functiona, noul sistem propus ar avea nevoie 35.000 de "consultanti fiscali". Acesti specialisti nu exista. In prezent, in Registrul Camerei Consultantilor Fiscali sunt inregistrati 5.489 consultanti, dintre care 4.101 activi, o mare parte dintre acestia fiind deja angajati si deci indisponibili pentru a desfasura sarcinile mentionate in documentul MFP. Mai mult, acesti "consultanti fiscali" ar urma sa lucreze maxim trei luni din an pentru un salariu anual dublu fata consultantii fiscali reali, a caror munca presupune calificare si activitati mult mai complexe.Lipsa de realism si sustenabilitate a noului sistem indica de fapt pasi premergatori pentru introducerea unui sistem fiscal bazat pe cote de impunere progresive, pe care CDR nu-l sustine.CDR sustine un sistem fiscal atractiv, simplu si sustenabil al executiei bugetare si ramane deschisa discutiilor cu reprezentantii MFP si ai Guvernului pentru a analiza impreuna studiul de impact al introducerii IVG.Coalitiei reuneste practic toti investitorii privati din Romania, avandu-i printre membri asociatii ca Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Camera de Comert Americana in Romania, (AmCham), Camera de Comert Franceza in Romania (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK), Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Romanian Business Leaders (RBL).