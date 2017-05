Vasilescu (BNR): Romania are nevoie de o strategie de locuire inteligenta, inteleapta si cu fata la realitate; nu este pregatita pentru zona euro

Romania nu este pregatita pentru zona euro, insa are nevoie de mai multe strategii, iar la un deficit de circa 1 milion de case trebuie neaparat o strategie de locuire inteligenta, inteleapta si cu fata la realitate, sustine Adrian Vasilescu, consilier de strategie in cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), scrie Agerpres. "In ceea ce ne priveste pe noi, cred ca a vorbi despre o strategie a Romaniei, chiar intre zona euro si zodia leului sau invers, este un lucru foarte important, dar cred ca noi nu suntem inca pregatiti pentru asa ceva. La urma urmei cred ca avem nevoie de mai multe strategii. S-a vorbit deja despre o strategie de locuire, dar noi avem acest dar: aprindem un fitil, il lasam sa arda un timp, o saptamana, o luna, uneori un an si apoi lucrurile se sting", a spus miercuri Adrian Vasilescu, la o conferinta privind strategia de dezvoltare a Romaniei."Despre o strategie de locuire a vorbit vicepremierul Dancu pe precedenta Guvernare, a venit cu dovezi, a venit cu exemple, a venit cu idei si totul s-a stins. Nu mai auzim astazi despre o strategie de locuire", a mai adaugat Adrian Vasilescu, la o conferinta privind strategia de dezvoltare a Romaniei.In opinia acestuia, creditul este un motor al economiei si al bunastarii, desi in societatea romaneasca exista multe opinii contradictorii in privinta creditelor, iar una dintre acestea spune ca " bancile in perioada 2004, 2005 - 2008 au avut bani cu ghiotura, au dat credite cu doua maini, lumea a luat cu 10 maini si s-au facut nenumarate case". Vasilescu arata insa ca opiniile de acest gen nu sunt sustinute de cifrele oficiale."Cand vorbim despre locuinte si despre credite pentru locuinte este o discutie foarte mare, deoarece creditul, care este un motor al economiei si un motor al bunastarii (...) este socotit astazi pentru multa lume din societatea romaneasca dusmanul public numarul 1. Inamicul public numarul 1, creditul. Uitati-va pe Facebook, punctul de intalnire petnru natiunea noastra si o sa vedeti acolo si o sa vedeti foarte multe fraze ca asta: debitorii sunt sclavii bancilor. Sigur ca bancile mai au inca ceva timp pana sa se maturizeze. (...). Insa noi suntem in situatia de a gandi despre o strategie romaneasca sau despre mai multe strategii, dar avem nevoie de o strategie de locuire. Lumea crede insa asa: bancile in perioada 2004/2005 - 2008 au avut bani cu ghiotura, au dat credite cu doua maini, lumea a luat cu zece maini si s-au facut nenumarate case. Acum doi ani aparea informatia ca 900.000 de familii sunt in situatia de a fi aruncate din casa pentru ca nu si-au platit creditele, dar niciodata restantele la creditele pentru case nu au depasit 10%, nici in perioadele cele mai grele si atunci facand un calcul s-a ajuns la concluzia ca s-au construit 9 milioane de case pe credite. Analizele de piata spun insa ca toate creditele imobiliare nu sunt mai mult de 340.000, deci nu 9 milioane. Adica 340.000 de credite imobiliare din totalul de 7,4 milioane de credite", a explicat consilierul BNR.Vasilescu sustine ca Romania are in prezent un deficit de aproximativ un milion de case, iar la un asemenea deficit este nevoie de "o strategie de locuire inteligenta, inteleapta si cu fata la realitate"."Poate ca sunt mai multe sau mai putine, dar aici se inscrie deficitul, in jurul a unui milion de case, iar la un deficit atat de mare ne trebuie neaparat o strategie de locuit, una inteligenta, inteleapta si cu fata la realitate", a adaugat consilierul de strategie al BNR.Adrian Vasilescu, a participat miercuri la a III-a editie a Conferintei ''Strategia de dezvoltare a Romaniei'' cu tema ''Intre zona euro si zodia leului'', eveniment organizat de grupul de presa Bursa. ¬