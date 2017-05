Audierea sefului INS in Comisia de buget a Senatului nu a adus nimic nou. Membru al comisiei: Frica mea cea mai mare, scenariul catre care cred ca ne indreptam, este cel din 2011, cand s-au taiat din PIB 22 de miliarde lei

"Raman multe semne de intrebare, INS nu a prezentat cifrele pentru investitii, care sunt la un minim istoric. Frica mea cea mai mare, scenariul catre care cred ca ne indreptam, este cel din 2011. Estimez ca peste 1 an de zile ne va anunta cineva, cum a facut-o Victor Ponta, ca trebuie taiat din PIB 20-30 de miliarde lei pentru a corecta anumite incasari. Primele doua luni, crestere era de 4,6% iar cresterea anuntata- de 5.7%- s-ar fi datorat lunii martie. Inca nu avem o explicatie pentru asta- ni se spune ca e productia industriala. Vi se pare ca martie a fost o luna extraordinara? Colectarile la buget si nivelul investitiilor arata ca nu a fost o luna extraordinara", a spus miercuri senatorul liberal Florin Citu, dupa audierea presedintelui Statisticii, Tudorel Andrei.Andrei, un statistician apreciat la nivel european, conduce INS din 2013, dupa ce premierul de atunci, Victor Ponta, l-a demis pe fostul presedinte Vergil Voineagu tot din cauza PIB-ului. Ponta anuntase o eroare de calcul a Institutului National de Statistica privind Produsul Intern Brut (PIB), care a revizuit in scadere cu aproximativ 20 miliarde de lei valoarea Produsului Intern Brut pentru 2011, fapt care a dus la reducerea cheltuielilor bugetare prevazute pentru 2013 cu aproape 1 miliard de lei pentru incadrarea in tinta de deficit stabilita.Omul care calculeaza PIB-ul in Romania, Adriana Ciuchea, Directorul general al Directiei generale de conturi nationale si sinteze macroeconomice si-a luat concediu lasandu-l pe Andrei in offside in fata comisiei senatoriale."Ne-am uitat la seriile lunare publicate de INS pentru comertul cu amantul, industrie si constructii. Daca e sa calculam cresterea acestor indici lunari pe primul trimestru, surpriza sa fi provenit din industrie. Pe ansamblu, cererea din zona euro si mai ales cea din Germania este puternica si asta ar fi putut trage in sus industria", a explica marti pentru HotNews.ro economistul sef al UniCredit, Anca Aron.La randul lui,Ilie Dumitrescu, seful de cabinet al presedintelui INS, declara ca garanteaza pentru cifra anuntata. "Cresterea pe primul trimestru va ramane 5.7%, va garantez! Datele au fost contestate din necunoastere", a spus Dumitrescu Potrivit unor surse ale HotNews.ro, in varianta trimisa Eurostat la 30 de zile de la incheierea trimestrului, raportare care nu e facuta public, INS anuntase o crestere de 5.9%, ulterior revizuita dupa alte 15 zile la 5.7%.In privinta PIB, toate tarile raporteaza date in 4-5 cicluri de prezentare. Date semnal, date provizoriu I , date provizorii II, apoi date semidefinitive si abia dupa circa doi ani vin datele definitive.Estimarea semnal vine la 45 de zile, dar INS mai calculeaza pentru Eurostat si o pre-estimare la 30 de zile.Prognoza pe primul trimestrul unu este insa relativ hazardata, T1 fiind trimestrul care influenteaza cel mai putin datele anuale.