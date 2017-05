Fondul Proprietatea: Parlamentul accelereaza procesul de adoptare a unui proiect de lege declarat neconstitutional care va genera pierderi de zeci de milioane de euro statului român

instituirea unei obligatii pentru administratiile portuare de a negocia contracte cadru cu asociatiile patronale si profesionale;

controlul anumitor activitati ale administratiilor portuare de catre asa-zisi ¬specialisti externi" din cadrul asociatiilor patronale si profesionale.

Fondul Proprietatea este deosebit de ingrijorat de reluarea procedurii de aprobare in Parlament a proiectului de lege pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr. 22/1999 privind administrarea porturilor, care a fost re-examinat si aprobat prin procedura de urgenta de Senat pe 15 mai, in ciuda faptului ca proiectul a fost declarat neconstitutional in integralitatea sa de catre Curtea Constitutionala pe data de 28 Februarie 2017, se arata intr-un comunicat al Fondului.Daca va fi adoptata, legea va fi extrem de nociva pentru toate administratiile portuare din Romania, precum si pentru bugetul de stat al Romaniei, conducand, numai in cazul Portului Constanta, la pierderea unor venituri de zeci de milioane de euro.Potrivit prevederilor proiectul de lege, nivelul chiriei pentru terenul portuar si infrastructura utilizate de operatori care refuza sa incheie contracte de inchiriere, va fi plafonat pentru o perioada de 10 ani la nivelul platit in prezent pe baza contractelor pentru asa-zisa utilizare a domeniului portuar ("UDP"), care spre exemplu in Portul Constanta, variaza intre 0,22 RON si 0,36 RON pe metru patrat pe luna.Cele mai multe dintre aceste contracte au fost incheiate acum 10-15 ani, fara licitatie publica, in circumstante lipsite de transparenta, iar valorile platite au ramas in mare parte neschimbate de atunci. Comparativ, terenul disponibil pentru activitati logistice si industriale in zone semnificativ mai putin atractive si cu acces mai redus la infrastructura din jurul marilor orase ale Romaniei este inchiriat la preturi de cateva ori mai mari decat cele care ar urma sa fie platite in Portul Constanta, daca legea ar intra in vigoare."Inghetarea chiriilor la pretul minim din prezent pentru urmatorii 10 ani va conduce la pierderea unor venituri de zeci de milioane de euro doar in cazul Portului Constanta, reprezentand de asemenea un precedent periculos prin faptul ca o lege stabileste in mod direct preturile contractuale intre doua entitati juridice. Acesti bani ar putea fi folositi mult mai bine pentru proiectele de investitii ale porturilor Romaniei decat sa creeze beneficii nejustificate unor operatori privati", declara Greg Konieczny, CEO al Fondulului Proprietatea si Manager de Portofoliu.De asemenea, aceasta lege va conduce la o incetinire a procesului de dezvoltare a porturilor. Aceasta din cauza faptului ca multi dintre actualii operatori - care nu doresc sau nu au puterea financiara sa investeasca in noi facilitati sau pentru reconditionarea celeor existente - vor avea si mai putine motive sa renunte la terenul pe care il ocupa momentan in baza unor chirii extrem de mici in zone foarte atractive ale porturilor, oprind astfel accesul in porturi a altor operatori, care detin mijloacele prin care ar putea sa dezvolte porturile mai repede.In plus, in forma declarata neconstitutionala de catre Curtea Constitutionala, legea stabileste infiintarea un Consiliu de Supraveghere sub autoritatea Consiliului Concurentei, care ar urma sa fie responsabil de toate tarifele practicate de catre porturile din Romania si care ar trebui, de asemenea, sa medieze toate neintelegerile dintre administratiile portuare si operatorii portuari. Acest fapt ar duce la transferul puterii de decizie din responsabilitatea administratiilor portuare si a instantelor de judecata catre acest organism nou-creat, ale carui responsabilitati si atributii nu sunt insa clar definite in proiectul de lege.Acordarea prin lege a dreptului de a emite decizii cu caracter obligatoriu fara a determina ce tip de decizii se pot lua de catre Consiliul de Supraveghere sau fara a specifica procedura prin care aceste decizii se pot ataca, ar putea duce la emiterea unor reglementari neclare sau la depasirea cadrului legal de catre o asemenea institutie. Consiliul de Supraveghere va lua decizii si, concomintent, va avea competenta de a judeca toate plangerile depuse impotriva acelorasi decizii, bucurandu-se astfel de puteri discretionare.Nu in ultimul rand, proiectul de lege pare sa favorizeze operatorii portuari privati, oferindu-le acestora drepturi excesive precum:Toate aceste reglementari noi vor aduce incertitudine si vor deschide usa abuzurilor cu privire la administrarea porturilor.Fondul Proprietatea cere Camerei Deputatilor sa respinga aceasta lege, tinand seama de impactul negativ asupra bugetului de stat si activelor Romaniei, de prevederile anticonstitutionale pe care le contine, precum si de consecintele pe care le va genera asupra administratiilor portuare, carora li se va nega dreptul sa perceapa chirii sau alte tarife pe baza regulilor unei economii de piata libere.